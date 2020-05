Ayuntamiento Badajoz otorga 150 "ampliaciones exprés" terrazas para negocios sean viables

Ep.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha cifrado en unas 150 las "ampliaciones exprés" de terrazas que va a conceder el ayuntamiento a los hosteleros de la ciudad para que sus negocios sean "viables" entre 90 que ya han sido notificadas "de forma fehaciente" y otras 50 cuya notificación llegará "como muy tarde" el próximo lunes.



Según ha explicado Fragoso en una rueda de prensa telemática, a fecha de este viernes ya tienen notificadas "de forma fehaciente y con la firma del secretario" a más de 90 locales la "ampliación exprés" que se ha hecho de las terrazas para poder "colaborar" y que los negocios "sean viables y que la economía vuelva a fluir en la ciudad", así como para que también los vecinos puedan disfrutar "con seguridad sanitaria" de esos espacios.



Además, "en este momento" ya están los expedientes acabados de otros 50 y la mayoría ya van a estar ya notificados "como muy tarde" el lunes, con lo cual ha abundado en que se puede rondar una cifra global del entorno a 150 ampliaciones que ve "una cifra récord y que pone de manifiesto la magnífica voluntad que han tenido servicios como el de Vías y Obras, servicios como el de Policía Local".



Dos servicios que, "de forma estrecha", están colaborando en facilitar a los empresarios hosteleros el ejercicio de su actividad con todas las complicaciones que nos han dado las normas estatales y la propia redacción de las mismas normas", ha destacado.



Ya en el turno de preguntas y en relación a este mismo asunto, el regidor ha valorado que "no ha pasado nada más que la buena voluntad" de ir ayudando a los hosteleros para que fueran calculando las provisiones que necesitaban de recursos, bienes o infraestructura, la logística o los trabajadores que pudieran necesitar, de forma que se tomó la decisión de "adelantarles la licencia sin la firma oficial todavía del secretario" y "para que ellos tuvieran conocimiento de ello".



"Paralelamente se iba informando a policía, como muchas veces las licencias se entregaban por la tarde, hasta la mañana siguiente no las conocía Policía y, en algún momento, ha podido haber una desintonía", ha explicado, para referirse a que cuando un agente pedía la licencia y se le entregaba un papel "sin firmar" y, además, esa licencia no estaba "todavía" en el listado de policial, "no tenía por qué creerse que ese papel era verdadero y que no se había hecho una trampa con el ordenador".



Y es que, como ha defendido, "en la buena voluntad de todo el mundo es como se ha ido trabajando" y "se solucionó al día siguiente", por lo que una vez que esas primeras licencias "de la primera hornada" fueron firmadas por el secretario general se les hizo la comunicación.



"Para que no tuvieran que esperar a la comunicación formal postal que obliga con el recibí, se les ha adelantado firmada ya también por correo electrónico, con lo cual más voluntad de colaborar imposible y a veces pues, bueno, en esa voluntad de ir muy deprisa se puede generar una desintonía tonta", ha comentado en relación a "una anécdota como es el hecho de que el hostelero lo tenga antes que la policía".



Sobre este tema, también ha comentado, interpelado por si ha habido denuncias o sanciones por esta falta de "sintonía", que nadie ha sido denunciado que él tenga conocimiento y que, en todo caso, "lo único que hubo" es un par de locales a los que se le pidió que retiraran los veladores de más que podían tener con respecto al 50 por ciento.



Así, ha reiterado que ha sido "fruto de una tarde de desajuste normal por la voluntad de querer ir muy deprisa y que lo conociera casi antes el empresario que la policía", así como que "no hubo denuncias" y "de hecho" a quienes se les pidió que retiraran veladores "si no eran todos, casi todos es que no tenían ni siquiera licencia de veladores propia".



APARCAMIENTO DE MOLEÓN



En su intervención, Fragoso ha querido hacer un agradecimiento público a la empresa Moleón con la que se ha llegado a un acuerdo por el que van a ceder, hasta septiembre, la parte del aparcamiento que gestionan junto Parroquia de San José.



Una cesión que esta empresa hace "voluntariamente" para colaborar y que, durante estos meses, se puedan compensar esos aparcamientos que se han tenido que eliminar en la zona para facilitar que los hosteleros puedan llevar a cabo el ejercicio de su actividad con las normas sanitarias marcadas por el Ministerio.



En el turno de preguntas, ha matizado que la cesión por parte de Moleón ha sido gratuita, por lo que "no va a recibir nada" ni allí se cobrará para que la gente pueda aparcar.



PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO



Por otro lado y a preguntas de los periodistas por qué opinión le merecen las protestas contra Pedro Sánchez y el Gobierno mayoritariamente desarrolladas en la Avenida de Huelva, el alcalde ha mostrado en primer lugar su "absoluto respeto a todo lo que es la voluntad de expresión de los ciudadanos", "faltaría más".



"Detesto cualquier tipo de escrache que se haga en el entorno familiar de nadie, pero es curioso que aquellos que nos lo hicieron pasar a los demás ahora se quejen porque digan que hay algo que ni mucho menos se parece a lo que ellos han provocado con los demás se pudiera hacer", ha continuado, a la vez que ha recordado que en la ciudad a una concejala en la legislatura pasada se le hizo un escrache en la puerta de su casa.



"Esos que lo defendían hoy se quejan de que a su jefe, el capitán de la casta nueva, se le puedan acercar un poquito al chalet que por cierto está rodeado de guardias civiles cumpliendo con su obligación, aquellos a los que él tradicionalmente ha despreciado", ha agregado en alusión, sin citarlo, al líder de Podemos y vicepresidente tercero del Gobierno, Pablo Iglesias.



De este modo, ha insistido en mostrar, "por un lado respeto absoluto a la voluntad de expresión que tengan los ciudadanos", aunque, por otro lado, ha pedido a los ciudadanos que "tanto en esa manifestación de su voluntad o de su opinión como en cualquier acto o actuación de la vida lo primero es cumplir con las medidas de distanciamiento social" y las medidas que puedan garantizar que se para la pandemia.



"A partir de ahí yo creo que hay que respetar la capacidad que tiene la gente de expresar que un Gobierno lo está haciendo mal, lo ha hecho mal o que entiendan que además las medidas que se van tomando en gran medida ahondan o en la crisis sanitaria o en la crisis económica posterior a la crisis sanitaria", ha concluido, para incidir en que "eso creo que hay que respetarlo" y en que cree "además que en muchos casos llevan razón".