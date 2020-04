Un taller de Badajoz desinfecta con ozono y gratuitamente coches de sanitarios

Ep.



La empresa Talleres Entrepuentes de Badajoz está cerrada estos días debido a la situación actual de crisis por el coronavirus por lo que su propietario, Ángel de Pedro, ha decidido emplear sus recursos e instalaciones a la desinfección de los vehículos de sanitarios y de las Fuerzas de Seguridad utilizando ozono y de forma gratuita.



Así, De Pedro ha aseverado que la desinfección se hace con microbicida y ozono que es "mucho más efectivo que cualquier desinfectante líquido" ya que "se genera un gas que es altamente oxidante" y el cual "se cuela por todas las microfibras" y "se dispersa súper rápido".



En declaraciones a Europa Press Televisión, ha subrayado que el ozono "es uno de los desinfectantes más efectivos y potentes" que hay pero que "es importante" tener "en cuenta la seguridad de la personas" ya que se trata de un producto tóxico, si se usa en grandes cantidades, que hay que saber utilizar.



De este modo, cada día acuden al taller "35-40 coches", ha señalado al tiempo que ha indicado que se trata de "un proceso que hay que continuarlo" y hacer periódicamente. Así, los vehículos de las Fuerzas de Seguridad se descontaminan "cada cinco días", pero si se sospecha que "está contaminado" se hace "ese mismo día", y a los sanitarios les ha "recomendado" que acudan "cada dos o tres días".



En cuanto al motivo que le ha llevado a realizar esta tarea, el propietario del citado taller ha apuntado que su mujer es sanitaria y que vio "las necesidades" que había cuando se "vino todo esto encima, que nadie se lo esperaba".



Además, ha asegurado que "los coches son un foco de infección" por lo que se puso "a pensar" y puesto que tiene "tres máquinas de ozono" y una vaporizadora, decidió ofrecérselo primero a los sanitarios y luego vio "la posibilidad de ampliar la oferta a Policía Nacional, guardias civiles y Policía Local".



"Son los que están más expuestos, en este momento son los que estánen primera línea y puse las instalaciones a disposición de los querealmente lo necesitan", ha manifestado.



A este respecto, De Pedro ha remarcado que "la iniciativa no se está cobrando, no se cobra nada" pero que "no se puede desempeñar esta labor a todo el mundo" por lo que el resto de personas tienen "que esperar por ahora" porque "nos tenemos que quedar en casa".



"Estoy aprendiendo a ver la mirada, con los ojos me dicen (sanitarios y Fuerzas de Seguridad) gracias; porque no nos hemos parado a reflexionar sobre la mirada y, ahora que vamos a tener máscaras casi todo el día puestas, vamos a descubrir que la mirada habla mucho y la verdad es que sus ojos demuestran agradecimiento", ha concluido.