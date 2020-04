La Diputación de Badajoz se vuelca con los trabajadores y la ciudadanía ante el COVID-19

Por ello, desde la Diputación pacense se ofrecen una serie de recursos para acompañar el duelo infantil a través de un enlace de la Asociación Duel’Ando, donde se pueden descargar libros infantiles gratuitos que pueden ser de gran ayuda para acompañar el duelo. A su vez, la asociación Remontando el vuelo facilita un pdf con un listado de libros de cuentos infantiles para trabajar en este sentido. También deja enlaces a vídeos Youtube, con cuentos infantiles para explicar la muerte. Y es que "no es necesario que se produzca la pérdida de un familiar o ser querido para reproducir estos cuentos", concluye la Diputación.

Y es que los niños y las niñas también viven duelos, por lo que necesitan ser escuchados/as una y otra vez en la narración de su historia; muestras de afecto físico de los seres queridos, que no impliquen riesgos para su salud; ver que sus adultos/as de referencia aceptan la realidad de la pérdida como parte inherente de la vida, con dolor pero con dignidad; y oír tres mensajes claves: “'siempre habrá un adulto a tu lado para cuidarte, nunca estarás solo/a’; ‘habrá un día en el que volverás a sentirte bien’ y ‘tú no has tenido ninguna culpa’", insiste la Diputación. Eso sí, todo esto requiere de tiempo para adaptarse, porque los pequeños van a vivir el duelo como lo vivan sus cuidadores/as principales, y a largo plazo, les va a influir más la gestión de la pérdida que la pérdida misma.

No obstante, la Institución provincial recuerda que dedicarle demasiado tiempo a las circunstancias en que se ha producido el fallecimiento de un familiar, “solo genera un dolor innecesario”, y esta situación actual está dando la oportunidad “de vivirlo hacia dentro, de conectar con el dolor y de buscar el aprendizaje que hay en todo lo que estás viviendo”.

Si finalmente, el familiar tiene un pronóstico desalentador o termina falleciendo, además de las anteriores pautas, les ayudará el iniciar un proceso de despedida. Para ello, entre otras muchas, es recomendable iniciar un trabajo interno, conectando ambos corazones desde la distancia, generando un mínimo sentimiento de paz y cerrando asuntos pendientes; aceptar lo que ha pasado y tomar consciencia de lo que ha significado para tu vida la persona fallecida; y aceptar la tristeza como compañera, dándote tiempo, pero haciendo las mismas cosas, "porque el dolor agota y no se puede mantener", lamenta la Diputación.

Sin duda, lo más cruel a lo que los españoles y extremeños se están enfrentando por culpa de esta crisis sanitaria es al hecho de no poder acompañar a sus familiares enfermos/as o despedir al fallecido/a, lo que provoca un duelo difícil de elaborar. Para hacer frente a ese insoportable dolor, la Diputación de Badajoz ofrece en la sección que ha habilitado en su web una serie de pautas para ayudar a los ciudadanos que están pasando por este trauma a cómo enfrentarse al duelo e intentar aliviar la ausencia de un ser querido . Entre los consejos destaca escribir una carta que alguien pueda leer al ser querido/a o grabar un audio aunque el familiar se encuentre sedado/a; buscar el apoyo entre la familia hablando por teléfono y expresando lo importante que es; y aceptar un cierto grado de evitación o de distanciamiento emocional.

El inolvidable poeta uruguayo Mario Benedetti comenzaba uno de sus hermosos poemas diciendo: “Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan sólo por estar vivos…”. Con estas bellas palabras podríamos definir la sensación con la que vivimos la mayoría de los españoles, y por ende los extremeños, desde que el Gobierno de España decretara el pasado 14 de marzo el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus. Desde entonces estamos confinados en nuestras casas, sin poder salir –únicamente para lo estrictamente necesario-, para ayudar a que los contagios no se extiendan. Parece mentira que algo tan diminuto, el COVID-19, que parecía que a nuestro país nunca iba a llegar cuando veíamos las noticias procedentes de China a primeros de este año, se haya convertido en nuestra peor pesadilla y haya sido capaz de parar a toda una nación.

Nuestro país suma a día de hoy –por este lunes, 6 de abril- 135.032 casos de coronavirus -2.068 en el caso de Extremadura- y llora la pérdida de un total de 13.055 personas, de las que 228 han fallecido en nuestra Comunidad Autónoma. A esta cruel crisis sanitaria, se une también la crisis económica y la social que esta pandemia va a traer consigo irremediablemente. De momento, la Comunidad Autónoma acumula 1.849 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con 10.526 trabajadores afectados, de los que 903 pertenecen a empresas radicadas en la provincia de Badajoz, con un total de 4.863 empleados. Precisamente, para ayudar a frenar esta sangría que tanto daño ya está haciendo al tejido empresarial de todas las localidades pacenses, la Diputación de Badajoz se ha puesto manos a la obra “consciente de la importancia del momento tan delicado que está atravesando la sociedad”.

Así pues, la Institución provincial pacense se vuelca con los trabajadores y la ciudadanía en general, ofreciéndoles distintas herramientas que les ayuden a pasar este tiempo de confinamiento “de la mejor forma posible”. Para ello, ha habilitado una sección especial dedicada al COVID-19 en su propia web, cuya dirección es https://www.dip-badajoz.es/covid19/, donde hay cinco secciones diferenciadas (Ayudas para los ayuntamientos; Información para la prensa; Documentos para trabajadores; Información para ciudadanos; y Situación actual) en las que se recogen distintas medidas y recomendaciones que quieren hacer más fácil el transcurrir diario a quienes teletrabajan desde sus casas, a quienes viven con niños/as y adolescentes, a quienes viven solos, a los ayuntamientos que necesitan en estos días otra serie de ayudas y, especialmente, a quienes han perdido a un ser querido por esta enfermedad y están viviendo un doloroso duelo.

OFRECER LOS SERVICIOS CON LA MISMA EFICIENCIA

De este modo, tras reforzar sus medios telemáticos y telefónicos para la atención al público, la Diputación de Badajoz trabaja a diario para seguir ofreciendo sus servicios a la población de la manera más digna y con la misma eficiencia. Para ello, ha realizado un despliegue tecnológico masivo para garantizar el teletrabajo de sus empleados (el 65% del personal se ha acogido al mismo durante la crisis sanitaria –a excepción del CPEI que depende del Ministerio del Interior como consecuencia del estado de alarma-). De hecho, la plantilla del Área de Transformación Digital y Turismo ha dado de alta a unas 650 personas para tal fin.

A su vez, desde que comenzara esta situación de emergencia, mantiene activado un protocolo extraordinario relativo al control y adecuado mantenimiento de las vías provinciales como consecuencia de la expansión de esta contagiosa enfermedad, así como otro protocolo de actuación –en este caso, del 112- para garantizar el normal uso de la red de carreteras provinciales mientras dure esta situación. Para ello, la provincia se ha dividido en tres zonas con tres equipos de emergencias que garantizan la circulación por los 1.924 kilómetros de la red.

En cuanto a los ayuntamientos, la Diputación de Badajoz procedió el pasado 16 de marzo al pago a las entidades locales de la provincia de las subvenciones concedidas con cargo a la segunda fase del Plan Cohesiona (antiguo Plan Dinamiza), y cuyo montante total asciende a 7 millones de euros. En esta ocasión, un total de 160 poblaciones con menos de 20.000 habitantes, 15 entidades locales menores y 45 pedanías son las que han recibido las citadas ayudas para financiar proyectos diversos planteados por sus ayuntamientos en función de sus necesidades. Esa fue la instrucción dada por el presidente de la Institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, quien deseaba que se abonara el dinero “cuanto antes” para que los consistorios dispusieran del mismo en sus cajas y así poder afrontar los proyectos subvencionados.

Además, desde que decidiera abrir un plazo extraordinario de 10 días hábiles para que las entidades que lo desearan solicitaran un cambio en el destino de los créditos a recibir, un total de quince municipios y una pedanía pacenses han pedido cambiar el uso de los fondos del Plan Cohesion@ a actuaciones para lucha contra la crisis sanitaria del Covid-19, siendo el importe total de los proyectos subvencionados para estas nuevas actuaciones de 576.777 euros. Por su parte, el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) ha modificado su calendario fiscal para ayudar a familias, autónomos y empresas, al tiempo que ha inyectado liquidez a los ayuntamientos. Así, los aplazamientos y fraccionamientos de recibos no se volverán a cargar hasta el 5 de julio, anticipando 36 millones a los consistorios.

Mientras, el área de Fomento de la Diputación ha diseñado un Plan de Actuación Extraordinario respecto a las obras que están en fase de ejecución, con motivo del estado de alarma, que consta de tres partes diferenciadas y gracias al cual se están ejecutando 58 obras, de las que 36 son de obra civil, 17 de edificación y 5 de mantenimiento de edificios. A día de hoy, el importe total de las obras en curso en la Institución provincial asciende a 16.563.528 euros, desglosados en 9.950.000 euros en obra civil, 6.254.258 euros en edificación y 358.000 euros en mantenimiento de edificios propios.

A esto hay que sumar la puesta en marcha de un Plan de Ayuda para la Desinfección en municipios de la provincia, con el suministro masivo –por el momento- de un mínimo de 834 garrafas, que suponen 16.680 litros de hipoclorito. Éste arrancó el pasado día 26, repartiéndose 8.000 litros de hipoclorito -unas 400 garrafas- en 80 poblaciones y actuándose en 16 localidades. En esta línea, el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Institución provincial ha creado durante el estado de alarma, “y ante la actual necesidad extraordinaria de emergencia sanitaria” por la pandemia, un grupo especial de limpieza y desinfección dirigido por el suboficial y compuesto por un total de ocho bomberos del CPEI. De hecho, los bomberos del CPEI ya trabajan de forma conjunta con la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la desinfección de las residencias de mayores, sin olvidar que los profesionales de la provincia han asistido a un encuentro formativo en la Delegación del Gobierno para compartir prácticas y conocimientos.

SOLIDARIDAD EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO

Igualmente, la Diputación de Badajoz acerca a la ciudadanía, a través de esta nueva sección de su web, una serie de mensajes de ánimo y confianza, y lo hace en boca de destacadas personalidades o figuras de la cultura, el deporte o de la política, que han nacido en algún punto de la provincia de Badajoz, quienes muestran también cómo están pasando este tiempo de confinamiento. Este tipo de acciones las considera más que positivas, especialmente para las personas que viven este mal sueño en soledad. Y es que tantas semanas sin poder estar con sus seres queridos, sin poder relacionarse con sus amigos o llevar a cabo la cotidianidad de su día a día, pueden hacerle mella. Precisamente, para que esto no suceda, en estos días tan difíciles también está saliendo lo mejor del ser humano: la solidaridad.

Así, por ejemplo, la Institución provincial pacense ha dado a conocer recientemente que un grupo de voluntarios de Esparragosa de la Serena ha elaborado 2.000 mascarillas en cinco días y las ha repartido entre los vecinos más vulnerables del pueblo, el centro de salud, la residencia de mayores, Protección Civil y el personal municipal. A su vez, el Espacio Read Maker de la Biblioteca de Valdelacalzada se ha unido a la lucha contra el COVID-19 produciendo soportes para viseras de protección en impresora 3D; mientras que el Parque de Bomberos de Zafra ha recibido por parte del Instituto Dental Oris –empresa de la localidad- la donación de material de protección que ha realizado.

Al mismo tiempo, desde el punto de vista cultural, las bibliotecas públicas municipales de la provincia siguen contando cuentos a través de sus bibliotecarios, que narran historias desde sus casas en formato virtual; también están poniendo en marcha encuentros literarios digitales con autores, como forma de seguir en contacto con los lectores. Sin olvidar que los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz continúan con el aprendizaje en sus domicilios, recibiendo a su vez medidas y recomendaciones por parte de la institución a la que pertenecen para evitar la extensión del coronavirus.

AL LADO DEL CIUDADANO

En estos tiempos de confinamiento, aislamiento social, ruptura de rutinas habituales, etc. nuestro carácter puede pasar por diferentes etapas a lo largo del día y con el paso de las semanas, variando de un momento a otro. Nos podemos encontrar eufóricos, malhumorados, tristes, desganados y no ver la luz al final del túnel, puesto que de momento el estado de alarma se ha alargado hasta el 25 de abril, pero no hay visos de que esto termine. Con lo cual hay tantas formas de enfrentarse a la situación actual como personas. Y es que nos enfrentamos a una situación completamente nueva para todas las personas que nos saca de golpe de nuestra zona de confort y nos obliga a adaptarnos a una nueva realidad, tal y como destaca la Institución provincial.

De este modo, delimitar las zonas donde podemos situarnos puede ayudarnos a reflexionar acerca de nuestra actitud y nuestro estado de ánimo. Para ello, la Diputación de Badajoz nos recuerda que hay tres zonas por las que podemos pasar durante la crisis del Covid-19 y las actitudes que se presentan en cada una de ellas: Zona de Miedo –acaparando comida, papel higiénico o medicamentos que no necesito, contagiando emociones relacionadas con el miedo y la ira, o quejándome a menudo-; Zona de Aprendizaje –dejando de consumir compulsivamente lo que me hace daño, identificando mis emociones y tomando conciencia de la situación-; y Zona de Crecimiento –pensando en los demás, buscando cómo ayudarlos, poniendo mis talentos al servicio de quien lo necesita y viviendo el presente-.

A su vez, como personas adultas nos invita a conocer las características psicológicas, evolutivas y emocionales de los más pequeños de la casa, para entenderles y que puedan entendernos también a los mayores. Para ello, ve importante informarles, explicarles y protegerles “adaptándonos siempre a su nivel”, recalca la Institución provincial, al tiempo que ofrece una serie de recomendaciones psicológicas para explicar el brote de coronavirus a niños y niñas de entre 4 y 10 años. Entre ellas destaca, entre otras, que nuestra información provenga siempre de fuentes oficiales y esté contrastada por profesionales expertas/os; hablar con normalidad sobre la situación, sin que sea un tema tabú y sin esperar a que nos pregunten; no ignorar sus miedos; ser sinceras/os en cuanto a que se trata de un virus peligroso porque se contagia con facilidad, y por lo tanto debemos protegernos de él; y usar dibujos o representaciones gráficas sencillas para explicar cómo se produce el contagio.

DAR EL “SÚPER-PODER” A LOS MÁS PEQUEÑOS PARA PROTEGERSE

También cree muy importante darles a los más pequeños el “súper-poder” para protegerse, siendo un buen momento para transmitirles medidas de higiene para toda la vida. Y es que aunque no nos demos cuenta, “nos están mirando y aprendiendo”, por lo que es esencial en estos tiempos que vivimos ser un ejemplo de medidas preventivas tanto de higiene y salud como de calma, y saber manejar el estrés. Se debe también -continúa la Diputación- vigilar las conversaciones que mantenemos con otras personas adultas, no alarmarse ni estimular al miedo, ser realista y evitar que naveguen solos/as por Internet, buscando información no adecuada sobre el Covid 19, entre otras.

Por otra parte, según la Institución provincial, resulta imprescindible que nuestros/as pequeños/as realicen actividades extraescolares o de algún otro tipo, siendo importante planificarse con antelación e informarles sobre ello. También hay que mantener los horarios y hábitos familiares habituales, evitando que esta situación altere el orden, estructura y seguridad que dan las rutinas, promoviendo tiempo para el juego libre, deporte, movimiento corporal, incluso dejando tiempo para el aburrimiento. En definitiva, aprovechar esta situación para pasar más tiempo de disfrute y ocio en familia, “algo tan necesario y escaso habitualmente”, asevera.

Eso sí, tampoco hay que olvidar que la situación sobrevenida por esta crisis sanitaria ha creado nuevas formas y rutinas en las familias y en las casas, pudiendo crear, en algunos momentos, “roces y conflictos”. En estas situaciones debemos aprovechar este tiempo para hablar y razonar con ellos/as, adaptándonos a la edad, haciéndoles ver que estás disponible para compartir aficiones, escuchar sus dudas, sus sentimientos, lo que les preocupa, sin crítica alguna. Y cuando no haya acuerdo, no intentar imponer criterios, es bueno poner límites, normas –consensuados con ellos/as, pactando las consecuencias de su no cumplimiento- y ayudarles a expresar emociones.

También a la hora de abordar las tareas y las responsabilidades, la Diputación pacense recomienda colaboración en las tareas domésticas y responsabilidades familiares; repetir, si es necesario, varias veces lo que queremos que haga y la forma en que debe realizarlo; fomentar hábitos de estudio y de trabajo en casa, estableciendo horarios fijos y proporcionarle la ayuda que solicite; trabajar los hábitos de autonomía propios de su edad, fomentando a su vez hábitos saludables. Es importante mantener contacto con las redes sociales y familiares, puesto que el confinamiento nos mantiene alejados de la familia y de las amistades. De hecho, en la adolescencia los y las iguales son una fuente principal de satisfacción, con lo que sus progenitores deben permitirles hacer videollamadas con sus “personas especiales”. A su vez, las personas mayores agradecen hablar con sus nietos/as, a quienes también se les puede proponer hacer dibujos a personas enfermas o para enviarlos a hospitales.

DÉCÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL TELETRABAJO

Centrándose en los trabajadores, la Diputación de Badajoz ha elaborado un ‘Decálogo de Buenas Prácticas en el Teletrabajo’, en el que les invita a fijar unos objetivos claros; establecer una rutina de jornada; crear un espacio dedicado exclusivamente al trabajo; tener la tecnología como “aliada”; establecer dinámicas de equipo; situar el teléfono como herramienta de eficiencia; “fundamental” comunicarse con los compañeros de trabajo y responsables para la motivación; cuidar las formas en la comunicación escrita; vigilar la ergonomía y los descansos; y evitar las distracciones domésticas –algo complicado, si en el hogar se vive con niños-.

A esto, añade una serie de “condiciones óptimas” para el lugar de trabajo en casa, para que el trabajador localice un lugar adecuado en su hogar en el que poder dedicarse al trabajo, libre de interrupciones y en el que pueda encontrar la tranquilidad suficiente para concentrarse y solicitar a las personas con las que conviva que respeten tu espacio y horario. Entre las condiciones que debe cumplir el lugar de trabajo hace referencia a la mesa de trabajo, al ordenador, a la silla, a la tablet o el móvil, incluso a la temperatura óptima en la estancia (la ideal para trabajar se sitúa entre los 22-25º), la iluminación, y la pausas periódicas, esenciales para facilitar la relajación de los ojos, hacer algunos estiramientos o andar un poco.

Finalmente, la Institución provincial pacense ha creado también una ‘Guía básica para detectar noticias falsas (y evitar compararlas)’. De este modo, invita a la población a leer la noticia, no solo el titular; investigar la fuente; ‘googlear’ el titular; verificar la fecha y el contexto; y, en especial, evitar compartir imágenes y notas de voz, ya que “es muy difícil encontrar su origen y verificar que cumplan estos checks.