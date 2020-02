Amigos de Badajoz organiza una visita al paraje donde se libró 'La batalla del Gévora'

La asociación Amigos de Badajoz en colaboración con la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX han organizado para este sábado, 15 de febrero, una visita guiada por los parajes donde se libró 'La batalla del Gévora' el 19 de febrero de 1811.



En concreto, se trata de una batalla que culminaría con la derrota del 5º Ejército español y que posibilitaría que los franceses culminaran el cerco a la ciudad de Badajoz, que daría a su vez como resultado la muerte del General Menacho y la entrega de la capital pacense a los franceses.



Así pues, la visita correrá a cargo de Francisco Pilo Ortíz, gran conocedor de la historia de la Guerra de la Independencia en Badajoz y de los parajes del contorno de la ciudad donde se desarrollaron estos acontecimientos y otros de la guerras napoleónicas en la ciudad.



De este modo, el punto de encuentro será el sábado, día 15, a las 11:00 horas en el camino de entrada al Fuerte de San Cristóbal, donde se dará una visión general del fuerte y la importancia del mismo durante la guerra de la Independencia.



A su vez, a las 11:30 horas se irá en coche particular a los parajes cercanos del cortijo conocido como de Pepe Reyes, y tras una corta caminata, se divisará el campo de la citada contienda, donde se realizará una descripción de 'La batalla de Gévora'.



Así lo ha explicado Amigos de Badajoz, que recuerda que es importante llevar calzado cómodo porque hay una pequeña cuesta que se tiene que subir andando y que la finalización será sobre la 13:00 horas aproximadamente.



CONVENTO DE LAS CARMELITAS



Por otro lado, Amigos de Badajoz ha avanzado que el próximo domingo, día 16, a las 11:00 horas tendrá lugar una nueva visita al Monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles o Convento de las Carmelitas en Badajoz a cargo del historiador Álvaro Meléndez Teodoro.



"Dada la masiva asistencia de público que acudió a la última visita, la demanda de muchas personas que no pudieron asistir, la generosidad del guía - Álvaro Melendez- y la buena disposición de las monjas del convento, este próximo domingo volveremos a visitar esta auténtica joya del barroco y gran desconocida de muchas personas de Badajoz", ha indicado este colectivo.



A su vez, según ha incidido, en Amigos de Badajoz están "seguros" de que aquellas personas que no la conozcan "van a quedar sorprendidos", mientra que quienes ya hayan acudido alguna vez a este lugar tienen "otra oportunidad" para "volver a verlo".



"Badajoz tiene mucho que ver, mucho que descubrir", ha concluido esta asociación, señalando que el punto de encuentro será la calle Arco Agüero, en pleno Casco Antiguo.