PSOE critica "falta" convenio de cesión uso Nuevo Vivero entre Ayuntamiento y CD Badajoz

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha criticado que no hay convenio de cesión de uso de las Instalaciones Deportivas del Nuevo Vivero entre el Consistorio de la capital pacense y el Club Deportivo Badajoz.

"No hay respuesta por parte del Ayuntamiento de Badajoz a la cesión del campo del Nuevo Vivero a pesar de que la propiedad, en este caso el inversor del club, ha presentado toda la documentación", ha sostenido Cabezas para quien "hay una evidencia: el Ayuntamiento de Badajoz está bloqueando de manera descarada al Club Deportivo Badajoz y saben que estamos en pleno éxito deportivo".

Sobre esto último, ha remachado que "el éxito deportivo y de gestión del Club Deportivo de Badajoz, al que arropa una importante masa social de pacenses, debe venir acompañado de un claro respaldo institucional por parte de este ayuntamiento" que "no se produce".

En rueda de prensa este lunes en Badajoz, ha recordado que en una comparecencia el pasado 3 de julio, antes del inicio de la temporada de fútbol, comentó que el CD Badajoz "no se merecía las instalaciones en las que estaban entrenando", dado que presentaban "un estado bastante lamentable" e "impropio de la ciudad más grande y poblada de Extremadura".

"Ya por entonces le pedí al tripartito que llegara a un acuerdo con el Club Deportivo Badajoz para poder recepcionar y cederle las instalaciones, sobra decir que no me hicieron caso", ha incidido, para agregar que, tras aquellas declaraciones, el principal inversor Joaquín Parra "y no el ayuntamiento se pone las pilas y comienza unas obras de mejora" por las que se cambiaron las butacas, los vestuarios, el vídeo marcador y las zonas mixtas o la megafonía en el Nuevo Vivero, unas instalaciones municipales cuyo actual propietario es el ayuntamiento.

"Huelga decir que en las reformas y mejoras acometidas en el estadio para que luzca como lo hace hoy el Ayuntamiento de Badajoz no ha invertido ni un solo céntimo de euro", ha reiterado Cabezas, que ha asegurado que "para poder ceder el estadio debiera haberlo acondicionado" el consistorio, "que es el propietario del mismo", y tras arreglarlo cederlo, pero que "fue a la inversa, lo arregla un inversor y sigue sin cederse", mientras "los dos alcaldes", en alusión a Francisco Javier Fragoso e Ignacio Gragera, "miran para otro lado".

También ha señalado sobre el convenio de uso del Nuevo Vivero que la actual directiva del CD Badajoz elaboró y presentó ante el ayuntamiento una propuesta de convenio de cesión el pasado 19 de septiembre.

"Sin que hasta la fecha hayamos tenido conocimiento de su tramitación por parte del ayuntamiento", ha matizado, para preguntarse "qué es lo que está pasando" y pedir una respuesta al respecto al "tripartito" del equipo de gobierno.

Para Cabezas, es el ayuntamiento "el que tiene que acondicionar y arreglar y poner las instalaciones municipales en perfecto estado de revista" para después cederlas y establecer el convenio para su conservación, mantenimiento "o lo que quieren hacer con el inversor y con el Club Deportivo Badajoz".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "no hay convenio" pero sí "un preacuerdo" entre ambas partes, sobre lo cual ha defendido que debería haber un convenio "nuevo" al haber comenzado un nuevo proyecto deportivo.

"Son todo conversaciones, es que no hay nada por escrito", ha recalcado.

FISCALÍA Y FACUA

Ricardo Cabezas también ha defendido que el ayuntamiento, a través de la gerencia de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), "ha dado la espalda al club más representativo de la ciudad desde la salida del anterior grupo inversor, Premium Sport SL, y por ende desde la llegada de don Joaquín Parra".

Ha sostenido al respecto que, según el propio club, "existen evidencias de que desde la gerencia de la Fundación Municipal de Deportes se ha llegado incluso a modificar documentación que se remitía a los servicios económicos del ayuntamiento para beneficiar al club en la época de Premium Sport".

"Sin embargo, desde la llegada de don Joaquín Parra, la Fundación Municipal de Deportes se niega a recibir peticiones del Club Deportivo Badajoz, para que se hagan una idea hasta los campos para que entrenen los cadetes se han de pedir directamente al concejal de Deportes, algo inaudito", ha considerado Cabezas, que ha matizado que todo lo que está manifestando "se encuentra documentado por ellos".

Ante ello, ha instado al CD Badajoz "a que sea valiente" y "presente la documentación de posibles ilícitos penales en la fiscalía de esta ciudad para que, si fuera oportuno, se depuren las presuntas responsabilidades penales en la gestión de la FMD".

Finalmente, el portavoz socialista ha asegurado que hay "otras consecuencias que agravan la situación actual" y que "ahora mismo no se cumplen las medidas de emergencia" en el Nuevo Vivero, puesto que debería haber señalización "acorde" de evacuación y son "necesarios" planes de autoprotección, según "consta en informes policiales".

Un asunto este último en relación al cual ha sumado que hace unos días se ha sabido que Facua-Consumidores en Acción "ha denunciado las deficiencias del Estadio del Nuevo Vivero" tanto en el exterior como en el interior del recinto, a la vez que ha recordado dicha organización que la Ley de Garantía de Autonomía Municipal de Extremadura establece como competencia de los ayuntamientos la gestión del patrimonio municipal y la regulación de su uso y destino y su conservación y mantenimiento.

"Va a terminar la liga y mucho nos tememos que no va a haber convenio. Y esta situación no se puede consentir más porque esto crea inestabilidad para el inversor que quiere hacer mejoras de modernización en todas las instalaciones y no puede", ha concluido Cabezas, quien ha alertado de que "hay posibilidades reales de que clausuren el campo" y de que el Badajoz tenga que jugar en Mérida o Almendralejo.

Fuentes municipales han señalado a los medios de comunicación sobre este asunto que hay una "prórroga ampliada" del anterior convenio de cesión y que trabajan en uno nuevo, a la vez que han confirmado que el inversor ha presentado una propuesta.