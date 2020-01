Nuevo comisario provincial de Badajoz dará "prioridad" a víctimas de violencia de género

Ep.



El nuevo comisario jefe de la Comisaría Provincial de Badajoz, José Berrocal González, dará "prioridad" a las mujeres víctimas de violencia de género y a colectivos vulnerables como las personas mayores o con discapacidad, a la vez que pondrá un "especial interés" en la seguridad de las grandes aglomeraciones en zonas públicas.



Según ha puntualizado, trabajará en la seguridad relativa a "los delitos más comunes" a los que día a día se enfrenta el cuerpo y dará "prioridad" a las mujeres víctimas de malos tratos. "Tendrán nuestra ayuda y apoyo, incluso más allá de lo que nos exige el deber en nuestra actividad policial", ha manifestado.



"Igual actitud" que deben tener con los mayores, los discapacitados, la gente sometida a procesos migratorios y demás personas "vulnerables que necesiten de alguna otra manera de los servicios del Cuerpo Nacional de Policía", desde el cual también pondrá un "especial interés" en la seguridad de las grandes aglomeraciones de personas en los lugares de ocio, centros educativos y demás zonas públicas, así como en la investigación de los delitos en el ámbito del crimen organizado, la trata de seres humanos y el terrorismo.



También en las diversas modalidades delictivas que acarrean las redes sociales e internet, ha abundado Berrocal González, para quien "para vencer en todos estos frentes" se hace "necesaria" la coordinación con los demás Cuerpos de Seguridad del Estado, motivo por el que ha solicitado y se ha prestado a la colaboración con la Guardia Civil y la Policía Local.



Además, se ha puesto "a disposición" de las autoridades judiciales y fiscales, de instituciones penitenciarias para que el ciudadano "esté" y "se sienta seguro", una labor en la que espera tener la participación de la policía portuguesa "para la lucha contra la criminalidad que no entiende ni de rayas ni de límites territoriales".



Así lo ha señalado durante su intervención en un acto en la Delegación del Gobierno en Extremadura en el que ha tomado posesión de su cargo, y en el que han estado presentes autoridades civiles y mandos militares, entre los que cabe destacar a la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y el jefe superior de Policía de Extremadura, José Manuel Merino Zamora.



MÁXIMA DIGNIDAD Y EFECTIVIDAD POSIBLE



José Berrocal González ha agradecido en primer lugar a sus superiores directos el haberle designado para ocupar el puesto de comisario provincial de Badajoz, lo cual es "un gran honor" y se trata de un cargo que ejercerá "con la máxima dignidad y efectividad posible".



Seguidamente ha realizado un recorrido por su vida profesional desde su ingreso en 1980 en la Escuela de Policía de El Escorial, donde juró el cargo como inspector del Cuerpo Superior de Policía a finales de 1982 y tras lo cual ha sido destinado en comisarías de País Vasco, Cataluña o Madrid y en 1999 a Badajoz, en cuya jefatura ha estado 18 años en los que ha desempeñado puestos de responsabilidad como jefe de grupo o de sección en la Brigada Provincial de Policía Judicial o de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras.



Ha recordado también que ascendió a finales de 2017 por concurso oposición en la modalidad de antigüedad selectiva a la escala superior del Cuerpo Nacional de Policía con la categoría de comisario, siendo destinado como jefe local a la Comisaría de Linares donde ha permanecido un año para volver en 2018 a Extremadura, al conseguir por concurso general de méritos la plaza de jefe provincial de Operaciones en Cáceres.



No obstante, a los dos meses de su incorporación ha pasado a ocupar por el sistema de libre designación la plaza de comisario provincial de dicha ciudad, donde ha permanecido otro año. "Hasta que de nuevo vuelvo a mi provincia y a mi casa, a ser destinado por el mismo sistema a Badajoz como jefe provincial, donde es mi deseo permanecer hasta mi jubilación, si esto fuera posible", ha resaltado.



Así, ha expuesto que, como conocedor de la plantilla provincial pacense y de la criminalidad que afecta a la ciudad y a la provincia, puede "dar fe del excelente capital humano y el gran nivel profesional que tienen sus componentes", ya sea del área de prevención e investigación, como del de apoyo a la actividad policial, mientras que sobre la problemática delincuencial ha valorado que la provincia pacense se mantiene "muy por debajo" de la media nacional en incidencia delictiva y es una de las demarcaciones más seguras del país.



ENHORABUENA DE LA DELEGADA



El acto ha concluido con unas palabras de la delegada del Gobierno, quien ha dado la enhorabuena a Berrocal por su nuevo cargo y ha destacado su trayectoria profesional o su paso por distintos puestos, "algunos de ellos muy difíciles como ser policía en el País Vasco", así como el "excelente" trabajo desarrollado por el Cuerpo Nacional de Policía de Badajoz.



También ha puesto el acento en el "compromiso" del nuevo comisario y su "capacidad de esfuerzo, el sacrificio, la responsabilidad y la superación personal"; y le ha expresado la "confianza" en su capacidad para hacer liderar un "magnífico" equipo, a la vez que ha expresado su "total confianza" en el nuevo comisario de Badajoz y le ha instado a seguir trabajando por la seguridad de todos.



Del mismo modo, García Seco ha centrado su intervención en la atención a las víctimas "más vulnerables", menores, ancianos y especialmente las víctimas de violencia de género; incidiendo sobre estas últimas que la sociedad "no puede soportar ni un asesinato ni una agresión más". "Todos debemos comprometernos para acabar con esta lacra indecente, en este mes llevamos en España seis víctimas por violencia de género, una cada cuatro días, es simplemente insoportable", ha reconocido.



Finalmente, se ha referido a la importancia de acometer con "eficacia" la lucha contra los nuevos ciberdelitos y de la colaboración con otros cuerpos como la Guardia Civil y la Policía Local para conseguir mantener los niveles de seguridad ciudadana en Badajoz e incrementar la percepción de seguridad de todos los ciudadanos.