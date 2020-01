Un único cliente en Don Benito logra 140.000 euros en el cupón de la ONCE del pasado lunes

La ONCE ha repartido 140.000 euros en Don Benito (Badajoz) en el sorteo del pasado lunes, 13 de enero, al resultar premiados cuatro cupones agraciados con el premio mayor de 35.000 euros cada uno de ellos.



La agente vendedora de la ONCE María del Carmen Pérez Redondo, con discapacidad física, ha repartido por primera vez la suerte al vender desde su TPV los cuatro cupones premiados a las cinco cifras.



Los cuatro cupones han sido vendidos a un único cliente en el Pasaje de la Avenida de la Constitución con Plaza Nuestra Señora de Guadalupe de Don Benito, donde María del Carmen Pérez Redondo diariamente ejerce su labor como vendedora de productos de juego de la ONCE.



María del Carmen Pérez inició su actividad laboral con esta entidad en diciembre de 2015 y ha mostrado su satisfacción por recompensar a este cliente habitual con este primer premio del cupón diario, tal y como explica en una nota de prensa la ONCE.