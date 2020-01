Ayuntamiento Badajoz cree tren a Madrid o autovía a Cáceres como retos para nuevo Gobierno

Ep

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz ha situado entre los "retos" del Ejecutivo de Pedro Sánchez para la capital pacense el tren entre la misma y Madrid, la autovía a Cáceres, el desdoblamiento de la Carretera de Sevilla, dotar al aeropuerto de sistemas antiniebla o la participación en el Consorcio del Casco Antiguo.

Así lo ha señalado el portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, para quien entre dichos "retos" se cuenta "principalmente" el tren, dado que "se habla mucho" del tren extremeño pero "poco de la falta de impulso o la falta de avance que hay respecto a los tramos de vía que existen desde Navalmoral de la Mata hasta Madrid", y sobre lo cual ha recalcado que al gobierno local le "interesa que Badajoz esté lo mejor comunicada posible".

"Es verdad que se están haciendo avances en el tren, pero nos preocupa muy mucho que se esté hablando de una serie de horizontes temporales, y se habla del tren extremeño, pero no nos olvidemos que desde Navalmoral de la Mata hasta Talavera y desde Talavera hasta Madrid realmente no hay nada hecho", ha reiterado, para insistir en que quieren que se impulse "definitivamente todo el corredor desde Madrid hasta Lisboa" y que "no solo se quede en las obras del tren extremeño".

También se ha referido al avance en la autovía entre Badajoz y Cáceres, que cuenta con el "compromiso firme" por parte del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, o del ministro de Fomento, entonces en funciones, José Luis Ábalos, de tener la obra en construcción "a la mayor brevedad", así como que en el desdoblamiento de la Carretera de Sevilla y en intentar dotar al aeropuerto de sistemas antinieblas "necesarios" para "evitar que también por aire seamos una ciudad incomunicada con el resto de España".

Gragera ha citado además la participación del Ministerio en el Consorcio del Casco Antiguo entre otras cuestiones "importantes" para la ciudad y que "básicamente consisten en que por fin Badajoz deje de sufrir ese déficit de infraestructuras que tenemos con respecto a otras ciudades y a otras regiones del país".

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Ignacio Gragera ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, durante la rueda de prensa para informar de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local de este viernes, que ha dado luz verde a la adquisición de la última vivienda de la Calle Encarnación, en concreto el número 41 por 12.000 euros, que el ayuntamiento va a comprar entre casas y solares con el objetivo de rehabilitar y reformar la zona, en la que la idea "inicial" pasa por levantar una plaza y ampliar espacios públicos.

También ha aprobado adjudicar una vivienda de propiedad municipal situada en las instalaciones deportivas de la barriada de Santa Engracia, respecto a la cual hay informes del Instituto Municipal de Servicios Sociales que "justifican" que el peticionario, que en este caso ya venía usando dicha residencia, cumplía con los requisitos establecidos para ello, como bajos ingresos de renta.

Otros asuntos que han pasado por la Junta de Gobierno son siete expedientes relativos al Impuesto de Plusvalía, cuatro de ellos admitidos y tres denegados; y dos propuestas de gasto, una de ellas el seguro de responsabilidad civil para los intercambios educativos organizados a través del proyecto Eurobec, la eurociudad entre Badajoz, Elvas y Campo Mayor, y que se ha adjudicado por 5.000 euros a Helvetia.

Finalmente, se ha aprobado la adquisición de materiales para el arreglo de diferentes acerados en la pedanía de Gévora, adjudicado por 4.089,80 euros a la empresa Desarrollos Integrales Extremeños.