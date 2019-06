APAG Extremadura Asaja: Reserva de biosfera es un "lastre" para desarrollo de La Siberia

El presidente de la organización agraria APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha calificado la declaración de la Reserva de la Biosfera de La Siberia extremeña como un "lastre" para el desarrollo de la comarca.



Y es que, a su entender, esta declaración supondrá que las "exigencias medioambientales" sean "mucho más restrictivas, lo que va a limitar y dificultar" la realización de "cualquier actividad" en la zona.



Por ello, considera que es "un día triste" en el que "se han impuesto decisiones políticas a los deseos e intereses de los habitantes", puesto que "siete de los once municipios" de la zona no se adhirieron a la petición de declaración como Reserva de la Biosfera, ante el "temor de que fuera un lastre más que un impulso".



Por ello, ha considerado que "no se ha tenido en cuenta a la ciudadanía y a los agentes implicados de verdad, como son los agricultores y ganaderos", tal y como indica en una nota de prensa.



En este sentido, Metidieri ha recordado que los "grandes responsables" del grado de conservación de la zona son los ciudadanos que la habitan y que, con sus "prácticas tradicionales", como la agricultura y la ganadería, han permitido que se conserve un ecosistema como el actual, por lo que sería un "contrasentido" que ahora se puedan "limitar" estas actividades.



La agricultura y la ganadería "no son un problema, sino la solución y los responsables últimos del cuidado de las zonas naturales", indica Metidieri.



FRENO A LAS INFRAESTRUCTURAS



Por otro lado, se ha referido al "riesgo de aislamiento total" de la comarca, puesto que estas "restricciones medioambientales", ha insistido, "limitará mucho" la posibilidad de nuevas infraestructuras, que considera "más que necesarias" para la zona.



Entre ellas cita la conversión en autovía de la N-430 o la mejora en las comunicaciones férreas, que van a encontrar "más problemas de los que ya existían", según ha vaticinado.



Además, Metidieri ha preguntado sobre el futuro de inversiones comprometidas y que también se podrán ver afectadas por esta decisión, entre las que cita el macroproyecto turístico 'Elysium City', "vendido a bombo y platillo" con una actuación en 1.200 hectáreas, con hoteles, casinos o un estadio para 40.000 asientos.



"¿Qué pasará con este proyecto estrella a partir de las nuevas limitaciones medioambientales?", se ha preguntado Metidieri. En definitiva, un "día triste para la zona y más limitaciones a los que han sido siempre la solución", concluye el dirigente agrario.