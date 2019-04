El abogado Ignacio Gragera, candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Badajoz

Ep.

El abogado Ignacio Gragera será el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Badajoz en las próximas elecciones municipales del próximo 2 de mayo, un partido "de centro", "progresista" y "moderno" que "viene a intentar cambiar" la "dinámica" de "alternancia PP-PSOE" producida en los últimos 40 años en la región extremeña y en la ciudad.

Ignacio Gragera ha señalado que este miércoles Cs empieza "una nueva etapa dentro del Ayuntamiento de Badajoz" con la presentación de la candidatura de un partido que pretende combatir "desde otros postulados y desde otras premisas" todos aquellos datos que "nos ponen a la cola en prácticamente todos los indicadores".

Gragera ha sido presentado este miércoles como candidato a la Alcaldía de Badajoz, por parte del candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta y portavoz regional de la formación naranja, Cayetano Polo, y la cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Badajoz, María José Calderón.

En su intervención, Ignacio Gragera ha explicado que cuenta con "gente nueva" como él mismo que viene de la sociedad civil, que no tiene vinculación política previa y que "realmente vive el día a día de todos los ciudadanos de Badajoz", por lo que sabe y conoce sus necesidades que "son las suyas propias".

Presenta además una "energía renovada" y un proyecto que "tanto a nivel político local, autonómico y nacional" supone "un paso al frente por parte del partido para dotar a Extremadura de los medios y de las herramientas necesarias para por fin converger con el resto de España", ha expuesto Gragera, que ha adelantado que desde Cs Badajoz plantearán medidas para "clarificar" la situación financiera y económica "real" del ayuntamiento al "no" estar "del todo seguros" de que "sean tan buenas como se establece por parte el equipo de gobierno".

"Obviamente, intentar atacar la desidia o el abandono en el que creemos que el PSOE y el PP, el PSOE desde la Junta y el PP desde el ayuntamiento, han tenido sometido a Badajoz en estos últimos años", ha defendido, para sostener que hacen falta inversiones y "saber ejecutarlas" en el ayuntamiento y en la Junta, dado que "se tienen que devolver anualmente muchísimos fondos por falta de ejecución", lo cual "supone una falta de eficacia que redunda, al final, en perjuicio de los ciudadanos".

MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN

El candidato de Cs a la Alcaldía de la capital pacense también ha abogado por implementar medidas de modernización de la administración y por dotar a los funcionarios del Ayuntamiento de Badajoz de herramientas "eficaces que puedan acercar de nuevo y facilitar las gestiones frente al administrado".

Asimismo, ha recalcado que intentarán, desde la posición que les den los ciudadanos tras las elecciones del 26 de mayo, "ayudar a evolucionar a esta ciudad", a mejorar sus servicios municipales, a acercar "de nuevo" el ayuntamiento a sus ciudadanos y "por supuesto a generar riqueza a través de facilidades a empresarios que se quieran instalar en la ciudad de Badajoz" como un Punto de Activación Empresarial o Oficina de Empresarios.

En su opinión, el Ayuntamiento de Badajoz estos últimos años "se ha encontrado en una situación de parálisis que ha provocado que los ciudadanos hayan perdido la ilusión" y un consistorio "que no funciona provoca que la ciudad en sí no funcione", ante lo cual intentarán implementar medidas que irán desgranando en los próximos días a medida que se abra el periodo electoral.

De igual modo y preguntado sobre posibles pactos, Gragera ha expuesto que es "afín a Ciudadanos" y ha afirmado, "desde el pleno convencimiento", de que en Badajoz la formación naranja tiene "una oportunidad de oro" para "poder realmente hacer cosas desde el gobierno".

"No vamos a plantear pactos, no vamos a plantear ningún tipo de posibilidad o no o veto o no, nosotros vamos a salir a ganar", ha incidido.

UN PROYECTO "MÁS QUE NECESARIO"

Por su parte, Cayetano Polo ha presentado a Ignacio como el candidato de la formación naranja en la ciudad de Badajoz con un proyecto "más que necesario" en Badajoz y en Extremadura, que "tiene que venir a terminar con los grandes vicios del bipartidismo" y "en concreto con los grandes vicios del Partido Popular en la ciudad".

A su juicio, el Ayuntamiento de Badajoz "necesita que se abran las ventanas" y que se convierta en un consistorio "absolutamente transparente", "ágil" y "que se ponga al lado" de los emprendedores, los industriales, las empresas o los autónomos y "les haga más fácil el día a día" para "intentar ayudar a resolver el grave problema" que se tiene en Badajoz y en la región como es el desempleo.

"En Ciudadanos estamos comprometidos con la lucha para generar empleo, con la lucha para acabar con una tasa de desempleo tan elevada como tenemos, no solo en Badajoz sino en toda Extremadura, y a eso nos vamos a dedicar y nos vamos a dejar la piel para intentar ayudar a esta región a salir del pozo en el que se encuentra", ha aseverado Polo, para quien el bipartidismo ha sido una "lacra" y en Extremadura "es el culpable" de que esté hoy en día "a la cola de todo ránking de generación de riqueza".

Así, ha apuntillado que el bipartidismo "no puede seguir siendo la solución para esta tierra", que Partido Popular y Partido Socialista "son lo mismo", y que los candidatos del PP y del PSOE, José Antonio Monago y Guillermo Fernández Vara respectivamente "son lo mismo", como también el alcalde de Badajoz y candidato a la reelección por el PP, Francisco Javier Fragoso, "es exactamente lo mismo".

"Solo Ciudadanos, hoy por hoy, está en disposición de ofrecer a los ciudadanos un proyecto que aventura una sociedad moderna, una sociedad generadora de riqueza, generadora de oportunidades y una sociedad, en definitiva, que luche por esa igualdad real que defendemos respecto del resto de comunidades autónomas", ha defendido.

En esta línea, ha definido a Ignacio Gragera como una persona que encarna "valores fundamentales" en el proyecto de Cs y que viene de la sociedad civil "para aportar una experiencia profesional previa" y, desde esa experiencia, presentar soluciones que resuelven los problemas de las ciudades, al tiempo que ha considerado que los ciudadanos están "ya cansados de estar en manos de personas que no han cotizado ni 15 días fuera de la política".

JULIA TIMÓN Y EL RESTO DE LA LISTA ELECTORAL

Preguntado por la actual concejala de Cs en el Ayuntamiento de Badajoz, Julia Timón, y el resto de la lista electoral, Cayetano Polo ha recordado que, en estos cuatro años, Timón ha estado "defendiendo la bandera del partido y haciéndolo de una manera absolutamente brillante" y la ha definido como "uno de los grandes valores" de la formación naranja, en la que "no solo se necesitan concejales" y "se necesitan muchos más puestos políticos y orgánicos".

De este modo, ha dicho que Julia Timón "forma parte de este proyecto como formamos todos" y "está a disposición del partido, que contará con ella para otras labores", mientras que sobre su posible inclusión en la lista de Ciudadanos a la Asamblea ha comentado que "ya se verá".

Sobre este mismo asunto, Ignacio Gragera ha apuntado que la lista municipal no está "del todo conformada", pero que sí tienen "la idea de regenerar"y de "vincular" gente que proceda de la sociedad civil y sean "válidos" para el proyecto de Cs y "útiles" para la ciudad.