El SES premia a profesionales del centro de salud de Valdepasillas en Badajoz

El director-gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, ha entregado recientemente en Badajoz el III Premio a las Buenas Prácticas de Educación para la Salud 2018 a un equipo de profesionales del centro de salud de Valdepasillas de la capital pacense por el proyecto "Yo también quiero ser independiente".



En concreto, se trata de una iniciativa que tiene como principal objetivo empoderar a personas con Síndrome de Down y guiarles en el uso adecuado de los recursos socio-sanitarios.



El proyecto ha sido presentado y desarrollado por la enfermera Macarena Martínez Calderón, junto a sus compañeras de profesión María de los Ángeles Rodríguez, Elvira González, Guadalupe Torres, Concepción Mercedes Villaverde, Natalia María Sardina y María Mercedes Alonso, en colaboración con la Asociación Síndrome de Down de Badajoz.



Las autoras han utilizado diversas técnicas de información y comunicación para enseñar hábitos de vida saludable en materias como la higiene de manos y bucal, ejercicio físico o botiquín y primeros auxilios, con el objetivo de empoderar a los participantes y guiarles en el uso adecuado de los recursos sociosanitarios que ofrece la Administración, tal y como informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



Al acto de entrega han asistido también la directora general de Salud Pública, María Pilar Guijarro; el gerente del Área de Salud de Badajoz, Dámaso Villa; el concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Badajoz, Antonio Ávila; la representante de la Asociación Down Badajoz, María Mar Sojo; además de otros directivos del área sanitaria pacense y la práctica totalidad de los profesionales del centro de salud de Valdepasillas.