Gil Rosiña pide "mayor diligencia" a la CHG en la limpieza de camalote en el Guadiana

Ep



La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha indicado que la Administración autonómica comparte con la Plataforma SOS Guadiana, el Ayuntamiento de Mérida y todos los consistorios afectados la "preocupación" por la limpieza del camalote en el citado río, y ha pedido "mayor diligencia" a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en las tareas de retirada de dicha planta.



En este sentido, ha defendido que, tal y como ya se ha manifestado también el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, "parece mentira que con todos los servicios y herramientas tecnológicas no hayan podido prever lo que iba a ocurrir". "Cuesta creerlo (que no se pudiera prever)", ha incidido en alusión a la rotura de barreras de contención de dicha planta como consecuencia de las condiciones climatológica de los últimos días en la comunidad.



Con ello, ha pedido a la CHG "una mejor diligencia y actuación para que esta planta no se coma" el río Guadiana, que "hace mucha falta en muchas comarcas de la región", ha incidido.



De igual modo, ha pedido a la Delegación del Gobierno que exija a la Administración central que ayude para que "el camalote no se coma el río Guadiana".



Al respecto, ha considerado "lógico" también que la Delegación del Gobierno, "como representante" del Ejecutivo nacional en Extremadura, "en lugar de dedicarse a valorar hasta rozar el ridículo si la manifestación del 8 de marzo ha sido positiva o negativa, la ha secundado mucha o poca gente, cuando es incontestable el éxito de la misma, debería utilizar las convocatorias públicas para exigirle a su propio gobierno que el camalote no se coma el río Guadiana".