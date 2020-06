La digitalización empresarial en tiempos de coronavirus, un proceso acelerado

España está en plena etapa de desescalada tras una pandemia que ha generado decenas de miles de víctimas mortales y ha demostrado que el sistema sanitario no estaba preparada para afrontar una situación de este tipo. Durante semanas, la falta de material sanitario fue uno de los grandes problemas del gobierno por no poder acceder a un mercado que estaba totalmente colapsado.

La crisis sanitaria está derivando en una crisis económica importante que va a llevar a la quiebra a muchas empresas. Las que aún se mantienen en pie lo hacen por varios motivos: han sabido reestructurarse a esta nueva normalidad, forman parte de servicios esenciales que se han mantenido totalmente activos o bien contaban con planes que incluían situaciones de este tipo, quizás no tan graves, pues una pandemia es inesperada para todo el mundo, pero sí escenarios de crisis y reducción importante de la facturación.

En cualquier caso, si algo queda claro con esta pandemia es que la digitalización es un proceso absolutamente necesario. Para muchas empresas, el coronavirus ha obligado a implantar sistemas de teletrabajo, acceder de forma masiva a internet y dedicar recursos materiales y humanos al marketing y la presencia digital.

Los casos en los que esta apuesta era previa han podido adaptarse mejor a la situación. Los profesionales del marketing digital sostienen que esta disciplina da visibilidad a las empresas a través de muchas vías diferentes: el SEO, las redes sociales, el marketing de contenidos… La clave para aprovechar estas herramientas es dejarse asesorar por los expertos y formarse en estos nuevso escenarios.

¿Qué objetivos debe perseguir una empresa al invertir en marketing digital?

El marketing digital es ahora más necesario que nunca. En Región Digital ya publicamos cómo están ejecutando las empresas las diferentes acciones para introducirse en esta disciplina, que va más allá de simplemente aparecer en internet.

La presencia en internet es relevante solo si con ella se obtiene un retorno suficiente de la inversión, pues esa es una de las claves más importantes del marketing digital en 2020. Desde el portal especializado Oberlo explican en profundidad qué ventajas competitivas puede suponer para una empresa comenzar a invertir en diferentes herramientas vinculadas entre sí y que tienen como nexo de unión revertir positivamente en la empresa a nivel de suscriptores, ventas, impacto en la red, mayor permanencia en los sitios web y acciones viralizadas.

Todas las empresas tienen como objetivo principal desarrollar campañas de promoción que estén encaminadas a conseguir más ventas, fidelizar clientes, aumentar el target potencial de público al que dirigir los productos y los servicios y sobre todo generar mucho engagement entre los clientes.

En marketing digital se conoce como engagement a la capacidad de las empresas de generar productos y una imagen de marca que sea atractiva de cara al cliente, para que este sea el primer comercial de la marca. De algún modo, el engagement es para las marcas como un proceso para crear fans de sus servicios. No importa de qué producto se trate, sino que es un producto de tal marca y solo por eso el consumidor lo va a desear.

El modo de alcanzar estos objetivos en marketing digital pasa más que nunca por implementar de manera definitiva la digitalización en la empresa, algo que no es nada fácil, pues implica formación, constancia, mucha dedicación, estudios de marcado y sobre todo agradar a los clientes, ofrecer buena atención y un servicio posventa que sea satisfactorio.

ROI, la difícil tarea de retornar la inversión

ROI es como se conoce comúnmente al retorno de la inversión, es decir, diseñar estrategias que sean capaces de medir qué cantidad de recursos se ha invertido en promocionar determinada campaña y qué resultados ha obtenido de cara al público, cómo ha respondido la audiencia ante esta campaña.

Para alcanzar un ROI positivo las empresas tienen dos armas muy potentes en el posicionamiento de marca e imagen (el branding), y en la visibilidad. Todo esto va muy hilado a la digitalización, un proceso que ya estaba en marcha desde hace años pero que se ha presentado como imprescindible en los últimos meses.

Todavía hoy existen muchos negocios que aún no tienen página web, y entre quienes sí los tienen, no invierten lo suficiente en marketing online o no están asesorados para ello. Esto implica no estar bien posicionado para alcanzar un ROI positivo.

¿Neuromarketing y ciberseguridad?

La presencia digital de las empresas ha crecido de manera obligada en los últimos meses. De algún modo, el coronavirus ha supuesto un gran salto que ya se antojaba como necesario para sobrevivir en un mundo cada vez más digitalizado. Pero aún así España se sitúa en una posición retrasada en lo que se refiere a acciones de marketing online y digitalización, especialmente cuando hablamos de pymes, el gran motor de la economía española.

En un futuro esta disciplina se encaminará hacia estrategias como el Big Data, la ciberseguridad y el neuromarketing. En pleno 2020, es escenario más corto sigue siendo uno muy clásico pero necesario: captar nuevos clientes, fidelizar los ya actuales, mejorar la presencia de marca en internet e incrementar la cuota de mercado.