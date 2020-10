Monago afirma que Vara está en “modo sumiso”, mientras se transfieren ayudas de la UE

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado este lunes que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, está en “modo sumiso”, mientras desde la UE ya se están transfiriendo fondos que encajarían como un guante en Extremadura.

Así pues, el líder de los 'populares' extremeños se ha referido a los 10.000 millones de euros, de los 13.000 millones de fondos REACT-EU que la ministra de Hacienda desveló en las Cortes a instancias de Bildu, y sobre los que ha pedido saber “cuánto le corresponde a nuestra región”, en qué proyectos y en qué plazo se va a recibir.

A su vez, Monago ha señalado que resulta “especialmente grave” que no se haya escuchado nada sobre cómo afectaría el reparto de ese dinero. En este sentido, ha especificado que los fondos son para “la reactivación económica”, y a Extremadura le hace falta que “dejemos el gotero” para empezar a reactivarnos económicamente.

Y es que, según la propia UE, se trata de fondos adicionales para el mantenimiento del empleo, apoyo a los autónomos, medidas de empleo juvenil, reforzamiento sanitario o apoyo las pymes, según informa el PP extremeño en una nota de prensa.

Igualmente, el presidente del PP ha instado a Vara a "dar la cara" el próximo 26 de octubre, con motivo de la Conferencia de Presidentes, al tiempo que le ha pedido que "levante la mano".

Además, aprovechando que está la presidenta de la Comisión Europea, el líder del PP espera que diga que la única región ‘Objetivo 1’ es Extremadura, que lidera el paro, tiene la renta más baja, un proceso de emigración de jóvenes por miles y necesita infraestructuras, por lo que tiene que ser también ‘Objetivo 1’ para España.

“¿Vara va a decir aquí tienes a tu tropa, querido Pedro?”, ha cuestionado el presidente del PP extremeño, quien ha asegurado que le consta que Fernández Vara no ha hecho ninguna de las tres llamadas que le propuso que hiciera hace unos días, y que eran llamadas a la acción para que no se olvidaran inversiones en Extremadura en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el impulso de la región, para que no perdieran nuestros agricultores y ganaderos ni un céntimo de euro en la nueva PAC y, en tercer lugar, para que cuando vengan fondos europeos lleguen con especial contundencia a nuestra comunidad autónoma.

INICIATIVAS SOBRE AVE Y MEDIDAS DE CONFINAMIENTO

Por otra parte, Monago ha denunciado que en la última cumbre Hispano-Portuguesa Vara no planteó “nada”, una cita en la que se dijo que el AVE a Galicia era preferente, pero del tren de alta velocidad extremeño no se dijo nada.

Así, el presidente del PP ha reclamado que, si a Galicia va un AVE, a Extremadura “no puede ir un tren digno, queremos un AVE también”.

A este respecto, Monago ha anunciado que el GPP va a presentar una iniciativa en el parlamento extremeño para que se duplique la inversión prevista en el AVE y se acelere esta infraestructura.

Sobre el aislamiento perimetral establecido en Extremadura, el líder de los 'populares' extremeños ha trasladado a los medios que hay municipios del norte de la región con cero contagios que han mostrado su malestar al haber sido aislados, motivo por el cual, el PP ha pedido conocer las razones epidemiológicas y sanitarias, “no las razones políticas”, que hay detrás de esas decisiones.

Por ello, el GPP también va a llevar una iniciativa a la Asamblea, ya que sin un portal de referencia con los datos científicos, “al final hay dudas y malestar”.

Así, coincidiendo con la celebración este lunes de la reunión de la Mesa Sectorial de la Función Pública, José Antonio Monago ha pedido a Fernández Vara que no desaproveche la oportunidad para, “sin falta”, anunciar que la Junta pagará con carácter retroactivo la subida salarial del 2% pactada.

“Ese sería el mejor aplauso de las ocho de la tarde”, ha dicho Monago, al tiempo que ha reiterado que entiende a los sanitarios y profesores que estén enfadados, porque ven que, dando la cara en la pandemia, son los únicos que no han contado con esa subida salarial.