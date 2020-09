Monago pide a Vara reformas porque Extremadura está ahora "en la UCI"

Ep

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha reclamado al jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, reformas porque la comunidad, que antes de la pandemia del Covid-19 "estaba débil" ahora en la actualidad "está en la UCI" y necesita, además, a su juicio la ayuda del Gobierno central.



Así, tras incidir en que Extremadura es región Objetivo 1 para Europa no se puede entender que, ahora que está "doblemente afectada" por su situación de partida y por las consecuencias de la crisis del Covid-19, no sea también considera "Objetivo 1" para el Gobierno central.



"La situación es tremendamente complicada y si queremos dibujar nuevamente castillos y parques temáticos como algunos que se han dibujado pues sigamos dibujándolos" pero hay que hacer un "diagnóstico" real para poder "encarar la situación", ha espetado Monago en una entrevista este martes (con motivo del Día de Extremadura) en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press.



VUELTA AL COLE



Por otra parte, sobre la vuelta al cole, el 'popular' ha considerado que "se podía haber hecho algo más" por parte de la Junta y del Gobierno central.



"Se ha desempolvado lo que ya se hizo en el mes de julio" y se ha puesto encima de la mesa para la vuelta al cole en septiembre, por lo que "se podía haber hecho algo más", pero como no se ha hecho ha provocado "incertidumbre" en la comunidad educativa y las familias, ha argumentado.



En este sentido, Monago ha incidido en que en todo caso hay que "reforzar" las escuelas para que se conviertan en "un espacio de seguridad" ante la pandemia del Covid-19. "Trabajar con niños en difícil, pero especialmente cuando tienen poca edad, y en ese sentido tenemos que reforzar las escuelas para que sean un espacio de seguridad", ha espetado.



PGE



Por otra parte, sobre la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Monago ha recalcado que "difícilmente" podrá ponerse "de acuerdo" el PP con el socialista Pedro Sánchez en esta materia "si el socio preferente es el partido de Iglesias" (Unidas Podemos).



Además, ha incidido en que a su juicio "no pueden ser buenas para Extremadura en principio unas cuentas que apoya el PSOE y tiene la muleta del modelo comunista de Podemos".



En esta línea, ha reiterado el planteamiento de que "es muy difícil ponerse de acuerdo cuando los modelos están completamente a las antípodas", y ha añadido que si Pedro Sánchez dejara de tener de "bastón" a Pablo Iglesias se podría hablar --ha dicho en referencia al PP-- pero si no sería "muy difícil".



Finalmente, sobre la negociación de fondos europeos del Covid, Monago se ha ofrecido a colaborar con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, si le pide "colaboración" al PP.