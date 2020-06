Extremadura se planteará "flexibilizar algunas medidas" de contención contra el Covid-19

Ep.

La Junta de Extremadura se planteará "flexibilizar algunas medidas" de contención contra el coronavirus y ampliar determinados aforos, si 14 días despues de entrar en la "nueva normalidad" y de abrirse las fronteras con otros países se mantienen los datos actuales de incidencia del coronavirus en la comunidad.



Así lo ha avanzado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha explicado que "se trata de ir tomando decisiones en función de cómo vaya evolucionando la pandemia".



En su intervención, Fernández Vara ha recordado que el pasado 21 de junio se inició la nueva normalidad en toda España, que permitía la circulación entre comunidades autónomas, que "de momento no ha tenido" incidencia entre los casos de contagio por coronavirus en la comunidad, y este miércoles, 1 de julio, se abre la frontera con otros países.



A partir de ahí se abre un "periodo ventana" de 14 días para analizar si esa apertura repercute en los contagios por Covid-19, y si tras esas dos semanas la región extremeña continúa con "unos resultados como los que estamos teniendo en estos momentos", se irán flexibilizando las medidas que la Junta de Extremadura recogió en su decreto ley para la nueva normalidad.



En ese caso, se estudiaría "si es posible, si todo va bien, que pueda haber verbenas, o aumentar determinados aforos de los que estamos limitando", ha señalado Fernández Vara, quien ha reafirmado que esto se haría "si todo va bien", y "siendo muy prudentes".



Estas medidas se tomarían "solo en el caso de que tengamos claro que eso no va a significar una vuelta para atrás", ha reafirmado el presidente extremeño, quien ha destacado que en la región han sido "desde el minuto uno enormemente prudentes", ha dicho.



Y es que, según ha alertado, "un nuevo paso pueden ser diez para atrás si no se tiene cuidado", tras lo que ha reafirmado que "ahora es tiempo de la ciudadanía, es tiempo de distancia, de higiene, y de mascarillas", ha concluido.



Finalmente, el presidente extremeño ha concluido asegurando que "esto no es una foto fija, es una foto adaptada a cada momento a la realidad que se va produciendo" en cuanto a la incidencia del coronavirus.