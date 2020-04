Gil Rosiña pide a Monago que rectifique sus "falsas" acusaciones sobre fallecidos COVID-19

Ep.



La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, ha pedido al presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que rectifique sus "falsas" acusaciones sobre los fallecidos por coronavirus en la región.



Así, Gil Rosiña ha abundado en que dichas declaraciones "no responden a la verdad" y son además unas acusaciones que denotan un "grado de irresponsabilidad desconocido hasta el momento".



Cabe destacar que Monago ha afirmado este miércoles que existe "una orden" de "ocultar el número real" de fallecidos por coronavirus en la región extremeña, lo que a su juicio supone una "estrategia" que tiene un nombre que "por respeto" no va a decir ahora.



"Es una acusación muy grave y quisiera decirle en nombre de la Junta e Extremadura al señor Monago que rectifique y además, que se ponga del lado de lo que están esperando los extremeños, el de trabajar para que seamos capaces de salir de esta crisis, de esta crisis tan dura que está sufriendo este país y esta región", ha sostenido la portavoz de la Junta.



De esta forma, Gil Rosiña ha indicado que el Servicio Extremeño de Salud (SES), a la hora de contabilizar los fallecidos en la región, contabiliza incluso aquellos fallecimientos que "tienen síntomas compatibles con el COVID-19 sin que se les haya realizado la prueba".



Además, ha apuntado que solo un 10 por ciento de los extremeños tiene sanidad privada y también a ese porcentaje el SES está atendiendo y, en el caso del COVID-19, quien le está haciendo la prueba.



"Lo que quiero decir con esto es que no se nos está escapando ninguna defunción por COVID-19 que tenemos que lamentar cada día en nuestra comunidad autónoma", ha indicado, al tiempo que ha apuntado que hay un "único test" y un "único registro" que son los que están llevando a cabo el Servicio Extremeño de Salud.



Por ello, la portavoz de la Junta de Extremadura ha pedido "un ejercicio de responsabilidad" a Monago, al que ha apelado a los "buenos sentimientos que como ser humano", ha dicho, está convencida que tiene.



"Estaría bien, señor Monago, que usted se vuelva a la senda de la responsabilidad, que usted vuelva a tener la actitud de lo que es o lo que debe ser un dirigente político ante una crisis como esta y, aunque solo sea porque usted durante un tiempo fue el representante legítimo de los extremeños, desde la Junta de Extremadura le pedimos que rectifique y que respete no solo el dolor de las familias extremeñas sino que se sume y se venga al lado de las soluciones", ha asegurado, al tiempo que ha añadido que Monago "no puede venir a agrandar" la actual crisis con las "bruscas" y "dolorosas" palabras con las que "se ha despachado esta mañana".



Finalmente, Gil Rosiña ha trasladado el pésame y el dolor de la Junta a las más de cien familias en la región que "ni siquiera han podido llorar el adiós a sus familiares queridos, que ni siquiera han podido acompañar a sus familiares en unos momentos tan tristes".