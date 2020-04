Monago: Hay una orden que es "ocultar el número real" de fallecidos por coronavirus

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado este miércoles que existe "una orden" de "ocultar el número real" de fallecidos por coronavirus en la región extremeña, lo que a su juicio supone una "estrategia" que tiene un nombre que "por respeto" no va a decir ahora, pero que explicaría situaciones como las que se producen en Extremadura, donde "no puede ser" que mueran tantos mayores en las residencias y sean tan pocos los que estén dando positivo.



En concreto, el líder de los 'populares' extremeños ha considerado que "mueren muchas más personas por coronavirus de las que se dice", ya que según los datos disponibles, en Extremadura han muerto algo más de 130 personas y "no es verdad".

Además, el dirigente del PP extremeño ha resaltado que el Gobierno, a través de una directriz de los ministerios de Sanidad y de Justicia, está anulando las autopsias e indicando que la muerte por coronavirus sin test hay que anotarlas como "no confirmadas".



Así pues, según ha explicado el presidente del PP, si muere una persona sin habérsele practicado el test, en el parte de defunción, y "bajo las indicaciones del Gobierno", hay que recoger como causa inmediata la última que se considere correcta, es decir, fallo multiorgánico, estrés respiratorio, o insuficiencia respiratoria aguda.



Además, Monago ha añadido que se ha limitado la intervención de los forenses y sólo se harán autopsias a los casos de muerte violenta o en los que exista clara sospecha de criminalidad, según informa el PP en una nota de prensa.



Igualmente, el líder del PP extremeño ha subrayado que seguimos sin saber el número de contagiados y de fallecidos por coronavirus porque "no se han hecho test masivamente" y el consejero de Sanidad ha reconocido que algunos días se han hecho sólo 10.



En ese sentido, el dirigente del PP extremeño se ha referido a un documento de la gerencia del área de salud de Cáceres remitido a una residencia de mayores donde se dice que el SES "ha dado la instrucción de no tomar muestras de Covid-19 hasta nueva orden ya que muchas se estropean por la saturación de los laboratorios".



Finalmente, Monago ha recordado la indicación del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de que no pase "ni un día más" sin disponibilidad de las pruebas diagnósticas, y ha insistido en que "sin pruebas no hay curva que vencer" sencillamente porque la curva se nos muestra como "algo irreal", y por ello "no se puede alcanzar a conocer" a día de hoy el número de contagiados y fallecidos por la pandemia.