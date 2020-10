Ayuntamiento de Mérida aplicará restricciones como "cuestión prioritaria" para la salud

El Ayuntamiento de Mérida ha reafirmado que aplicará las medidas de restricción de aforos adoptadas este martes por las autoridades sanitarias "como una cuestión prioritaria" para evitar contagios de coronavirus, ya que se trata del "bien del interés público".



Así lo ha destacado la portavoz del Equipo de Gobierno de Mérida, Carmen Yáñez, después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura haya aprobado este martes una serie de medidas de limitación de aforos en la capital extremeña, y otras localidades de la región, ante el incremento de la incidencia de coronavirus.



Además, Yáñez ha resaltado que el Ayuntamiento de Mérida "seguirá con la desinfección de entornos y espacios tanto de entidades públicas como privadas, así como en todos los perímetros con mayor riesgo como residencias de mayores, centros escolares y empresas con gran volumen de trabajadores, "como viene haciendo desde marzo".



Además, según ha reafirmado la portavoz municipal, "lo prioritario para el Ayuntamiento de Mérida es la seguridad y la salud de nuestras vecinas y vecinos", y por este motivo desde que se inició la pandemia, no han "parado de intervenir en la ciudad, sobre todo en la población más vulnerable", con desinfecciones en centros públicos y privados, con especial incidencia en centros y residencias de mayores.



Además, realizan desinfecciones diarias "en las zonas de mayor tránsito de la ciudad y seguiremos haciéndolo", ha señalado la edil socialista en una nota de prensa, en la que ha reafirmado la "colaboración permanente" del Ayuntamiento de Mérida con otras administraciones.



"No nos vamos a llevar las manos a la cabeza porque haya que tomar mayores medidas restrictivas, estamos hablando de la vida de las personas y de la salud de los habitantes de la ciudad", ha reiterado la portavoz municipal, quien ha señalado que desde el consistorio no van "a poner ningún tipo de impedimento porque entendemos que todo es por el bien del interés público".



"CONTROL RIGUROSO"

Por otro lado, al margen de las desinfecciones que viene realizando el Ayuntamiento de Mérida, también la Policía Local de la ciudad mantiene un "control riguroso" con aquellas personas que infrinjan la normativa, como así se pone de manifiesto en las denuncias interpuestas.

De hecho, "cualquier cambio de la normativa, como la reducción de las reuniones a seis personas intentamos que se cumplan con una labor de control, pedagógica y solicitando responsabilidad individual a cada uno de los vecinos y vecinas", ha señalado Yáñez.

A este respecto, la edil socialista ha avanzado que el Ayuntamiento "seguirá colaborando con la entrega de material sanitario, tanto a familias vulnerables como a los empresarios más afectados por esta situación".



"Nosotros no hemos levantado nunca el pie en estas medidas preventivas, ahora mismo la mejor herramienta que tenemos, y vamos a seguir con la misma dinámica e incluso intensificando medios cuando sea necesario", ha concluido la portavoz municipal.