IMAS Cáceres retoma las actividades gratuitas de apoyo escolar para menores de 6 a 12 años

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres ha reanudado este lunes las iniciativas gratuitas de apoyo escolar dirigidas a menores y personas jóvenes de la ciudad, enmarcadas dentro del programa de recursos socioeducativos comunitarios para el curso escolar 2020-2021.

En concreto, las actividades se tuvieron que suspender en el mes de enero, dada la alta incidencia de Covid en la ciudad. Este programa persigue dos objetivos que son aportar una medida de conciliación a las familias cacereñas y ofrecer un recurso de compensación educativa.

Para ello, está basado en una programación educativa variada y orientada a diferentes edades, de 6 a 12 años, en la que se compagina el ocio, el estudio y la convivencia.

Así pues, los talleres se desarrollarán hasta el mes de junio en distintas zonas de la ciudad como Mejostilla, Nuevo Cáceres, Zona Sur e IMAS de Aldea Moret. Se realizarán de forma presencial de lunes a jueves en dos turnos, uno de 16:00 horas a 17:30 horas y otro de 18:00 horas a 20:00 horas.

Cabe destacar que en las actividades se han establecido grupos burbuja, acordes a la capacidad del espacio de las aulas, para garantizar la seguridad de los participantes. Además, cada menor deberá llevar sus propios materiales y tendrá que mantener la distancia de seguridad con sus compañeros/as.

Por tanto, con este recurso el IMAS refuerza su propósito de "desarrollar recursos estables de intervención socioeducativa frente a acciones aisladas, y de centrar los esfuerzos de intervención en los colectivos más vulnerables", según ha explicado la concejala de Asuntos Sociales, María José Pulido.

Respecto a las actividades de ocio que se desarrollan otros años, no ha si posible llevarlas a cabo debido a las limitaciones ocasionadas por la pandemia de Covid-19. No obstante, "se están diseñando nuevas actividades lúdicas comunitarias en espacios abiertos para compensar tantos meses en los que los menores no han podido compartir actividades de ocio", ha concluido la edil.