Tres jóvenes extremeños diseñan 'Able Center', ganadora I concurso Disability Serious Game

Tres jóvenes extremeños han diseñado 'Able Center', la idea ganadora del primer concurso 'Disability Serious Game', creado por Fundación ONCE y el Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga, según ha informado este lunes la entidad.

El concurso pretende impulsar el desarrollo de videojuegos inclusivos que incorporen la temática de la discapacidad, y de sensibilizar, concienciar y normalizar la percepción que tiene la población general sobre el colectivo de personas con discapacidad.

Respecto a la idea ganadora, diseñada por Lorena, Sergio y Jorge, tres jóvenes extremeños, es un juego de gestión y construcción con toques de puzle, en el que el/la protagonista hereda el centro comercial de su abuelo, pero tiene una pega: es innaccesible a la mayoría de animales de la ciudad.

Por ello, el jugador debe facilitar la labor a sus visitantes adaptando la arquitectura del lugar. Está emplazado en un mundo ficticio lleno de animales muy distintos con diferentes características y necesidades.

Además, contará con minijuegos para ofrecer distintos servicios a los clientes (servir comida, bebidas, venta de ropa,...).

Los ganadores obtuvieron un total de 1.035 votos, lo que supone un 36,9 por ciento del total. Las otras cuatro ideas por orden de votos han sido 'Breaking up' (20,5%), 'Dungeon Masters' (18,7%), 'Finding Leo Sven' (18,6%) y 'The Bokerons' (5,3%).

Jorge Rebate, Sergio González y Lorena Moreno son tres amigos de Navalmoral de la Mata (Cáceres), aunque Sergio nació en la localidad de Talayuela. Siempre han salido juntos y la vida les ha hecho que también compartan sus vidas en Madrid, ha explicado la fundación.

Finalmente, la entidad ha detallado que Lorena es titulada en Desarrollo de aplicaciones Web por el IES Fernando VI, actualmente trabaja en Indra; Sergio es titulado en Grado en Diseño y Desarrollo de videojuegos y Artes Digitales por ESNE, y por último Jorge tiene un Master en Diseño de Experiencia de Usuario por UNIR y un grado de Publicidad y Relaciones Públicas y trabaja como UX Designer en el Grupo Onetec.