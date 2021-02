PSOE destaca la importancia de la visita de Pedro Sánchez para informar de fondos europeos

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha señalado este jueves que los fondos de recuperación son "fundamentales" para reactivar la economía y el empleo tanto de Extremadura como de España.



De esta forma, desde las filas socialistas han destacado la importancia de la visita que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará este viernes a Extremadura para informar de los Fondos Extraordinarios que van a llegar desde la Unión Europa para luchar contra los efectos de la pandemia.



En ese sentido, González ha criticado el papel que está desempeñando el PP durante toda la pandemia, ya que "el que por ahora es el principal partido de la oposición está dando la espalda a la salida de esta crisis".



Así, ha recordado que el PP votó en el Congreso de los Diputados en contra del decreto de fondos europeos y "se quedó solo diciendo no a estos fondos extraordinarios", según informa el PSOE extremeño en una nota de prensa.



También ha recordado González que el líder del PP, Pablo Casado, viajó a Bruselas para "boicotear" la llegada de estos fondos europeos a España.



Además, ha indicado que en Extremadura, el PP de Monago no ha votado a favor de ninguno de los 16 decretos ley que la Junta de Extremadura ha aplicado de manera urgente y extraordinaria para frenar los efectos de la pandemia y de la crisis económica y social.



"El PP de Extremadura da la espalda a la salida de la crisis y, por ejemplo, no ha dicho sí a ayudas directas por valor de casi 200 millones de euros para la hostelería y el comercio de proximidad, los españoles y los extremeños echamos en falta más colaboración del PP", ha sentenciado.