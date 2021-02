Monago reclama a Pedro Sánchez respuestas sobre los fondos de recuperación

Ep.



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respuestas sobre los fondos de recuperación y que éstos cuiden la "base" de la región, que son los autónomos, las pymes, los jóvenes y el sector primario.



Monago ha recordado que la UE va a poner a disposición de España 140.000 millones de euros para paliar los efectos de la pandemia en la economía nacional y ha criticado que, mientras algunas comunidades ya han avanzado en qué quieren invertir el dinero que le corresponderá, otras como la extremeña todavía no lo ha clarificado.



De este modo, y ante la visita de Pedro Sánchez este viernes a Mérida, donde presentará el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, el 'popular' ha demandado certezas, además de lamentar que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, no ha contado con la oposición para determinar cómo se van a impulsar los proyectos que vengan con cargo a los fondos de recuperación.



Así, ha criticado Monago en rueda de prensa que la "mayoría absoluta" que existe en la región "no tiene ninguna humildad" y sí "una alta dosis de soberbia" al no contar "absolutamente con nadie", además de lamentar que no se haya abierto un "proceso participativo" para tratar los fondos de recuperación y posibles proyectos de actuación.



"Sabemos, porque se nos ha dicho recientemente, que tenemos que tener paciencia. Cuando hemos dicho en qué se va a invertir, cuáles son las líneas estratégicas, el Gobierno extremeño nos ha pedido paciencia, pero nosotros decimos que paciencia no podemos tener porque la situación económica agravada está apretando y muy mucho a mucha gente en Extremadura", ha recalcado.



QUE SÁNCHEZ RESPONDA A LAS 5W



En esta línea, el líder de los 'populares' extremeños ha confiado en que Sánchez, en su visita de este viernes a Extremadura, responda a lo que se conoce en términos periodísticos como las 5W, que son qué, por qué, cuándo, dónde, quién y cómo.



Así, según Monago, en primer lugar, debería responder dónde se va invertir y qué sectores de actividad tendrán prioridad, además de cuándo se va a invertir ese dinero y quiénes serán los que impulsen los proyectos de actividad con cargo a los Fondos de Recuperación y Resiliencia.



También, ha pedido Monago respuestas a Sánchez sobre por qué Extremadura es Objetivo 1 para Europa y no para el Gobierno de España, que no priorizará a la región, ha dicho, en el reparto de estos fondos.



"¿Por qué va a tener más financiación por habitante un ciudadano en Cataluña que un ciudadano en Extremadura? Y no me vale la respuesta que ha sido fabricada de que lo que se hace es ver cuál ha sido el daño en el tejido económico para ver cómo priorizan los fondos", ha aseverado, ya que Extremadura ha tenido menos daño probablemente porque tiene menos tejido económico, ha dicho.



PROBLEMAS A RESOLVER



En opinión de Monago, la "base" de Extremadura debe ser cuidada con los fondos de recuperación, por lo que ha pedido tanto a Pedro Sánchez como a Guillermo Fernández Vara que los proyectos que puedan ser impulsados por quienes están en la cima "no se prioricen" sobre aquellos de las personas que están precisamente en esa base de la región.



"La base para mí son nuestros agricultores, nuestros ganaderos, son los autónomos, son la pequeña y mediana empresa, son nuestros jóvenes, son nuestros profesionales sanitarios. Esa es la base y a la base tienen que llegar los proyectos de ese programa de recuperación y resiliencia", ha apuntado.



De este modo, entre los problemas que la región tiene que resolver y que se podría servir de los fondos para ello se encuentra, según Monago, la despoblación, que afecta especialmente a los jóvenes y a quienes "tienen mucho que aportar pero no que encuentran una oportunidad", como los profesionales sanitarios.



Asimismo, ha apuntado que hay "mucha frustración" entre los ciudadanos porque cada vez hay "menos clase media" y la brecha es "mayor entre los que están en la cima y la base", por lo que ha invitado a apoyar a esas personas que están en la base y ha considerado que una "buena medida" es la educación y la formación.



Por ello, ha resaltado que le gustaría que los fondos de recuperación y resiliencia en Extremadura tuvieran una "partida importante" para este ámbito y poder crear herramientas para "ganar el futuro".



"Haría bien el Gobierno extremeño en no despreciar las ideas de la oposición, sobre todo por el futuro es de todos y nos lo tenemos que ganar entre todos, no solo los socialistas, también la gente que no vota al Partido Socialista, por lo tanto la concurrencia debe ser de todos", ha aseverado.



Asimismo, ha confiado Monago en que Pedro Sánchez responda este viernes a todas las dudas del PP extremeño y que se abra una etapa de "ilusión y no de propaganda" para la región.