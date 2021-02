Creex reclama el levantamiento "cuanto antes" de más limitaciones

El secretario general de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura (Creex), Javier Peinado, ha señalado que seguirá haciendo propuestas y negociando para "que cuanto antes" se vayan levantando más limitaciones a las anunciadas este viernes por la Junta de Extremadura.

Asimismo, a través de una nota de prensa, ha adelantado que también solicitará el impulso de "ayudas suficientes para quienes no pueden ejercer su actividad".

No obstante, ha señalado que acoge con optimismo la flexibilización anunciada este miércoles, que va en la dirección de lo que se ha venido negociando con la Junta de Extremadura, a la que reconoce y agradece su "interés por conciliar economía y salud, aunque no siempre se consiga".

En este sentido, el secretario general de la Creex ha indicado que muchos negocios "o no podrán abrir de manera normal, o no les merecerá la pena abrir en estas condiciones", o bien los horarios permitidos "no se ajustan a su franja de actividad, o se encuentran en las localidades donde aún no se permite abrir la hostelería".

A estos, Peinado ha querido trasladar que se sigue negociando para que "cuanto antes vaya volviéndose a la normalidad", y mientras esto llega pide "compensaciones económicas, no solo para salvar este momento puntual, sino para garantizar su viabilidad a futuro y que sean germen para que luego se pueda recuperar el empleo".

"Nuestro compromiso ha sido, es y será velar porque se facilite al máximo la actividad empresarial, y mientras no se pueda, las empresas y autónomos tengan garantías de que se les va a compensar adecuadamente", ha concluido.