Sánchez: El Gobierno está para "coordinar" la acción de las CCAA frente a los rebrotes

Ep.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que el Ejecutivo está para "coordinar" los esfuerzos de comunidades como Cataluña o Aragón para contener los rebrotes de coronavirus que se están dando en sus territorios, porque tiene el compromiso de defender la salud pública y porque ofrece la "máxima lealtad institucional" a los gobiernos autonómicos.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en Bruselas al término de una cumbre europea que ha durado cuatro días y durante la que, según ha dicho el presidente, no ha tratado la situación en Cataluña con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

"No, no me ha dicho nada sobre eso", ha remachado Sánchez al ser preguntado por si el mandatario galo le había trasladado en su encuentro en Bruselas la preocupación que expresó París el viernes por la situación epidemiológica en Cataluña o si habían examinado posibles medidas preventivas en la frontera.

En cuanto a la respuesta a la pandemia en la regiones españolas, Sánchez ha dicho que ha hablado con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "en más de una ocasión", como también lo ha hecho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con el gobierno catalán y los de otras regiones afectadas por rebrotes.

"Ofrecemos la máxima lealtad institucional a los gobiernos autonómicos, que son los que gestionan la sanidad, (les ofrecemos) la máxima lealtad y máxima colaboración", ha resumido Sánchez tras subrayar que la prioridad es proteger la salud pública. De este modo, ha añadido, la voluntad del Gobierno es "arrimar el hombro".

"Estamos para echar una mano, estamos para coordinar todas las labores que en el ámbito de nuestras competencias tenemos para fortalecer ese objetivo común de defender la salud pública", ha razonado.

El presidente del Gobierno ha argumentado que es la misma posición tomada desde el inicio de la crisis y que será también la que mantengan donde se registren nuevos rebrotes, que seguirán "con muchísima atención".