Rechazada propuesta Unidas por Extremadura que instaba a Junta a oponerse a mina Cáceres

El PSOE y Ciudadanos se han opuesto a una propuesta de impulso presentada por Unidas por Extremadura que instaba a la Junta a rechazar el proyecto de la mina de litio en Cáceres por las "amenazas y riesgos" tanto económicos como para la salud pública que pudiera acarrear dicha labor extractiva.



La propuesta, que ha contado con los votos a favor de Unidas por Extremadura y el PP, buscaba de esta forma instar a la Junta a poner en marcha los medios técnicos y jurídicos suficientes que permitan llevar a cabo, conforme al ordenamiento jurídico español, un "rechazo efectivo" a dicho proyecto en Cáceres.



Además, solicitaba su colaboración para una "protección efectiva" de los valores ambientales, patrimoniales y sociales del entorno de Valdeflores conforme a lo recogido en el Plan General de Ordenación Urbana.



La portavoz de Unidas de Extremadura, Irene de Miguel, ha defendido dicha iniciativa en el pleno de Asamblea de este jueves, que se ha sometido a votación sin incorporar la enmienda de modificación presentada por el PSOE, enmienda a la que, a su vez, Unidas por Extremadura había presentado una transaccional.



En su intervención, De Miguel se ha referido al "controvertido" proyecto de minería a cielo abierto en Cáceres, un tipo de minería que supone impactos ambientales, desplazamientos de comunidades, tierras yermas, trabajos temporales y "destrucción social y económica".



Hasta ahora, ha expuesto, estos proyectos se desarrollaban en entornos empobrecidos, aunque Europa ha cambiado de estrategia y ahora quiere explotar los minerales "críticos" dentro de sus fronteras y Extremadura "está en la diana", viendo cómo la minería a cielo abierto se cierne sobre su cabeza en una "dinámica colonial".



Asimismo, ha apuntado que Extremadura está afectada por la desertificación, por eso todas aquellas actividades que compitan por su agua deben ser estudiadas "al detalle", y una de ella es la minería a cielo abierto.



Por ello, ha remarcado que el Pacto Verde Europeo debe ser "equilibrado" con todos los territorios y no se puede consentir que en nombre de la movilidad del futuro se condene a Extremadura a ser "territorio de sacrifico en el presente".



PULMÓN VERDE DE CÁCERES



Respecto al proyecto de la mina en Cáceres, Irene de Miguel, se ha referido a que se quiere instalar en el pulmón verde de una ciudad reconocida como patrimonio de la humanidad y que se pretende desarrollar una actividad que producirá impactos en el medioambiente y que "perjudicará" la calidad de vida y la salud de los cacereños.



En este sentido, se ha preguntado si compensa este "impacto" por un centenar de puestos por diez o veinte años, si compensa "destruir" la imagen de Cáceres como ciudad turística o si compensa "poner en jaque" los recursos hídricos que se verán afectados en un futuro de escasez de agua.



También ha expuesto que la ciudadanía cacereña tiene claro su negativa al proyecto, al igual que la mayoría de las fuerzas políticas en el ayuntamiento, a excepción del grupo de Ciudadanos, que ellos sabrán la razón, ha dicho.



En este sentido, la portavoz de Unidas por Extremadura se ha referido a la moción aprobada en el Ayuntamiento de Cáceres el pasado mes de febrero en la que se mostraba el rechazo a este proyecto y que es literalmente la misma que ha traído su grupo parlamentario, por lo que ha pedido "coherencia", ya que ha considerado que "no es justo" decir una cosa en la Asamblea y otra en el ayuntamiento.



PSOE INSISTE EN QUE SI CÁCERES NO QUIERE MINA "NO HABRÁ MINA"



Por su parte, el diputado del PSOE Carlos Labrador ha mostrado el apoyo del Grupo Socialista a la moción aprobada por el Ayuntamiento de Cáceres y que rechazaba el proyecto de mina, por tratarse de una decisión "social, política y legal".



De esta forma, ha insistido en el hecho de que la ciudad de Cáceres no quiere mina y por lo tanto "no habrá mina", una idea ya trasladada en varias ocasiones por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, toda vez que la decisión final del proyecto depende "única y exclusivamente de su pleno municipal".



Así, si en algún momento se solicitara la necesaria Declaración de Impacto Ambiental del proyecto sería "siempre desfavorable" por la incompatibilidad urbanística de la iniciativa con el Plan General Municipal.



"Basta de demagogia, basta de ruidos con este asunto, porque con esas malas artes en nada se está ayudando a la ciudad de Cáceres y al futuro de esta región", ha apuntado, además de añadir que hubo un sí a la mina por parte de la entonces alcaldesa del PP, Elena Nevado, aunque luego se dijese que no.



En este sentido, y con la enmienda presentada, aunque no ha sido aceptada, el PSOE pretendía reforzar las ideas de garantizar el principio de seguridad jurídica y que la última decisión la tiene el pleno del Ayuntamiento de Cáceres.



Así, ha espetado a De Miguel que el grupo Unidas por Extremadura "nunca ha tenido voluntad" de aceptar la enmienda del PSOE, a pesar de no ser más que la "verdadera voluntad política y social de la ciudad de Cáceres".



Por ello, y ante la transaccional presentada y no aceptada por el PSOE, Labrador ha considerado que la misma "no busca acuerdo" y que es una "cortina de humo" para enmendar el error de "haber olvidado en su propuesta inicial la voz de la ciudadanía cacereña".



"Que no salga nadie hoy de aquí diciendo que la Junta de Extremadura ha tenido posición alguna sobre este asunto, porque esto sería faltar a la verdad y esto sería mentir a la ciudadanía", ha asegurado, toda vez que el Ejecutivo regional "ni tiene opinión, ni tiene posición, solo cumple y hace cumplir las leyes".



Cs CONSIDERA LA PROPUESTA "VACÍA DE FUNDAMENTOS"



El diputado de Cs Joaquín Prieto ha considerado que la propuesta presentada por Unidas por Extremadura está "vacía de fundamentos" y ha añadido que no quiere pensar que la intención de este grupo es "hacer prevaricar" a la Junta.



Así, en su opinión, es una "auténtica campaña destructiva para ahuyentar cualquier tipo de inversión" y ha acusado a dicho grupo de rehuir un debate "serio" y preferir "plegarse al ruido antes que establecer la cordura".



También dice que este grupo basa su rechazo en "vagas e infundadas consideraciones", ya que, en su opinión, no se puede asegurar que un proyecto es ambientalmente insostenible sin tener una resolución técnica que avale esa afirmación y ha acusado a Unidas por Extremadura de dar "alas a la cacofonía".



De esta forma, Prieto ha criticado que el "rechazo ciego" al proyecto supone un "atentado contra la seguridad jurídica y la libertad de empresa", además de no representar el interés de la "mayoría de los ciudadanos de Cáceres" y ser propio de una posición "conservadora".



EL PP APOYARÁ LA MEDIDA POR "COHERENCIA"



En el turno del PP, el diputado Bibiano Serrano ha destacado que su grupo ha apoyado la propuesta en "coherencia" con lo que los ediles 'populares' en el ayuntamiento aprobaron el pasado mes de febrero.



Así, ha apuntado que también hubieran apoyado la enmienda de modificación del PSOE, aunque ha afirmado que le hubiera "costado" apoyar la transaccional presentada por Unidas por Extremadura, ya que lo que "sobra" en Extremadura es protección ambiental, toda vez que casi el 34 por ciento del territorio tiene algún tipo de protección.



En el caso de la mina de Cáceres, Serrano ha lamentado que se esté asistiendo a un "río de tinta y a un vaivén de promesas" y ha añadido de que de anuncios "grandilocuentes aquí no se vive".



"Si Extremadura hubiera crecido el PIB y hubiese disminuido la tasa de paro al mismo tiempo que ustedes hacían anuncios grandilocuentes esta región tendría el PIB y el paro de EEUU", ha aseverado.