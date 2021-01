Gobierno de Cáceres comienza contactos con oposición buscando apoyos a Presupuestos 2021

El Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha fijado ya el calendario para la primera ronda de contactos con los grupos de la oposición y los concejales no adscritos de cara a recabar apoyos para sacar adelante los Presupuestos de 2021.



El portavoz municipal, Andrés Licerán, y la concejala de Economía, María Ángeles Costa, acudirán a las reuniones, que se desarrollarán de forma telemática debido a la situación de pandemia. Comenzarán mañana martes con el PP, a las 17,00 horas, y después le llegará el turno al concejal no adscrito Teófilo Amores, a las 19,30 horas.



El miércoles, día 20, se reunirán con Unidas Podemos a primera hora de la tarde y, a las 18,30 horas lo harán con los concejales no adscritos Francisco Alcántara y Mar Díaz, para terminar el jueves, día 21, con un encuentro virtual con los concejales de Ciudadanos (Cs), a las 17,00 horas.



Cabe recordar que el Ejecutivo del PSOE de Luis Salaya está en minoría al contar solo con 9 de los 25 concejales que componen la Corporación cacereña, por lo que necesita de apoyos externos para sacar adelante las cuentas municipales.



El Presupuesto de 2020 salió adelante con trece votos al conseguir los apoyos de los tres ediles de Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores, mientas que los otros doce ediles del PP (7), Cs (3) y los concejales Alcántara y Díaz, votaron en contra.