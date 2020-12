Cáceres refuerza dispositivo seguridad en Navidad con gran presencia policial en calles

Ep

Cáceres va a reforzar el dispositivo de seguridad durante la Navidad con una presencia policial "más intensa" en las calles desde este viernes, día 18, y hasta el 5 de enero; en este periodo, está previsto que la Policía Local realice 616 turnos de trabajo, distribuidos en 214 en horario de mañana, 196 por la tarde y 206 por la noche.

La plantilla actual de la Policía Local se sitúa en 140 agentes. Además, participarán también en el dispositivo navideño agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en cada una de las competencias que tienen atribuidas estos cuerpos de seguridad.

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha informado tras la reunión de la Junta Local de Seguridad, de que estas navidades habrá una presencia policial "más intensa que ningún año", porque se van a destinar los efectivos que normalmente trabajan en la seguridad de la Cabalgata de Reyes, a realizar tareas de inspección del cumplimiento de las normas Covid.

Principalmente, se hará un seguimiento el día de Nochebuena para evitar masificaciones, con una especial "preocupación" en las cañas que tradicionalmente aglomeran a cientos de cacereños.

"Hacemos un llamamiento a que no se celebren y se repartan esos encuentros durante el resto del año o se aplacen a momentos mejores", ha dicho Salaya.

El 24 de diciembre se reforzará la inspección del cumplimiento en los locales de hostelería, y se va a poner mucho el foco en evitar el consumo de alcohol en la calle, no sólo de botellones sino con bebidas que se hayan podido adquirir en un local de hostelería, ya que no se podrán beber fuera de la terrazas.

"Solo se podrá consumir en el interior de los locales o en las terrazas, pero no beber en la vía pública, y tampoco se puede fumar en las terrazas", ha incidido el regidor cacereño.

Cabe recordar que esta Junta Local de Seguridad está compuesta por la Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, responsables de la Junta de Extremadura y también por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

¿MEDIDAS EXTRAORDINARIAS?



Antes de la Junta Local de Seguridad, el portavoz del gobierno municipal, Andrés Licerán, ha señalado que no se descarta que se adopten "medidas extraordinarias" en la ciudad por el incremento de los contagios por coronavirus en la ciudad, ya que en la jornada de ayer se han notificado 54 nuevos casos, cuando el jueves de la semana pasada se produjeron solo 6 contagios.

"La situación es muy preocupante", ha asegurado Licerán en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, en la que ha vuelto a hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se reduzca la movilidad y ha recomendado que se eviten las comidas de empresa y otras celebraciones como las tradicionales cañas de Nochebuena.

"No podemos tener un policía detrás de cada ciudadano", ha reiterado Licerán, que ha incidido en que "es un asunto de conciencia colectiva e individual, y no tener ciertos comportamientos durante estos días nos hará tener menos problemas en los próximos meses". "No podemos relajarnos, no nos lo podemos permitir", ha subrayado.

Al ser preguntado sobre si una de esas medidas extraordinarias podría ser el cierre perimetral de la ciudad, Licerán no lo ha concretado y se ha remitido a que será el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, quien las determine.

Y, según los datos aportados por la Consejería de Sanidad, Cáceres cuenta con una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 330 casos por cada cien mil habitantes.