TSJEx ratifica auto que acuerda demolición parcial del complejo Marina Isla de Valdecañas

La Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha ratificado el auto de fecha 30 de junio de 2020, en el que acordaba la imposibilidad material parcial de ejecutar las sentencias que anularon la actuación administrativa relativa a la urbanización Marina Isla de Valdecañas.



Así pues, la Sala ha rechazado los recursos de reposición interpuestos contra dicho auto por Adenex y Ecologistas en Acción y ratifican la totalidad del mismo.



No obstante, el auto no es firme y cabe recurso de casación ante la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según informa el Alto Tribunal extremeño en una nota de prensa.



Cabe recordar que el Auto judicial acordó la conservación de lo construido y terminado en esta urbanización por "no afectar" al medio ambiente; además de la demolición de todas las obras que se encuentran en fase de estructura; y la revegetación de las plataformas existentes que no han sido edificadas.



La demolición deberá realizarse de manera "ordenada y programada con el menor perjuicio para el medio ambiente", y dará lugar a la reposición del terreno a un estado que permite un proceso de regeneración de bosque mediterráneo y suponga "un claro beneficio para la flora y la fauna de la ZEPA", debiendo crearse un enclave y paisaje "similares" a los protegidos en la ZEPA.