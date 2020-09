6 colegios de Cáceres utilizarán instalaciones municipales para evitar aglomeraciones

Ep

Un total de seis colegios de Cáceres van a utilizar instalaciones municipales para impartir clases y evitar las aglomeraciones en las aulas, como medida de prevención frente el coronavirus, y ante el inicio del curso escolar a partir del próximo jueves, día 10.



Así, los centros públicos Castra Caecilia, Extremadura, Alba Plata y Delicias, y los concertados Licenciados Reunidos y el Diocesano, han solicitado al Ayuntamiento cacereño poder utilizar algunas dependencias para desdoblar sus aulas y poder garantizar las distancias de seguridad.



A estos centros se les han cedido espacios como la guardería de La Mejostilla, el pabellón polideportivo San Jorge en Pinilla, la casa de cultura Rodríguez Moñino, la Casa del Mayor, el centro cívico Germán Ferrero y el edificio Valhondo, respectivamente, tras las peticiones realizadas por los centros educativos.



Para tenerlo todo a punto, los centros están trabajando en el traslado de mobiliario como el colegio Castra Caecilia, que impartirá primero de Educación Infantil en la Guardería de La Mejostilla, con 70 niños de tres años repartidos en cuatro aulas.



Además, el ayuntamiento ha preparado un dispositivo especial de limpieza y desinfección de los colegios para lo que se ha reorganizado la plantilla de la contrata de Conyser y se aumentará la jornada en 120 horas, además de contar con los 16 conserjes para colaborar en estas tareas.



El alcalde cacereño Luis Salaya ha visitado este lunes, junto a la concejala de Educación, María José Pulido, la guardería de La Mejostilla, que abrirá sus puertas para acoger a los alumnos más pequeños del Castra Caecilia.



"Vamos a marchas forzadas para llegar al inicio de curso y todas las instalaciones van a estar listas para el primer día de clase en los plazos que manejamos porque, según hemos ido recibiendo las solicitudes, hemos ido adecuando los espacios", ha explicado el regidor.

Ademáes, ha recordado que también se han diseñado, junto a la Policía Local, unas pautas de actuación de los padres a la hora de dejar o recoger a los niños en los colegios.



Por ejemplo, cuando se efectúe el traslado y recogida de alumnos en vehículos particulares "jamás se estacionara delante de las puertas de los centros para no comprimir el acceso", y se exigirá que se respete la señalización de tráfico, especialmente estas zonas aledañas a los centros educativos.



También se recomienda evitar las horas punta por lo que se recomienda llevar a los niños "un ratito antes", ha dicho el alcalde, que ha insistido en que, en caso de acompañar a los alumnos dentro del centro, éste hay que abandonarlo de forma "inmediata".

A la hora de la recogida, los padres deberán respetar las distancias de seguridad y las indicaciones de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y también las indicaciones de los voluntarios y personal que va a colaborar con los colegios.



NO HABRÁ NOVATADAS UNIVERSITARIAS



Respecto al comienzo del curso universitario el próximo día 9, Salaya ha vuelto a insistir que se ha preparado un dispositivo especial de la Policía Local para evitar que haya novatadas en las calles de la ciudad.

"No va a haber novatadas en ningún espacio y no hemos autorizado ninguna fiesta de novatadas en la ciudad", ha recalcado a preguntas de los medios sobre este asunto.



"Los jóvenes que van a venir a estudiar a Cáceres están más que concienciados y no vamos a ver ningún intento de novatadas ni de fiestas porque todo el mundo está concienciado", ha concluido el regidor, que ha alabado "el buen comportamiento general de los jóvenes"