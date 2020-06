Ciudadanos pide que el mercado franco de Cáceres se traslade a un lugar periférico seguro

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cáceres, Raquel Preciados, ha pedido que el mercado franco no se instale en ningún barrio "sino en un lugar periférico seguro", además de solicitar al equipo de Gobierno "una mayor transparencia" en este asunto.

Concretamente, Preciados y el edil Antonio Bohigas han visitado el barrio de Casa Plata y la presidenta de la asociación de vecinos, Rosa Palomino, les ha transmitido que conoció por los medios de comunicación que se estaba viendo una parcela en su barrio para instalar el mercadillo de los miércoles, "lo que provocó las protestas de los vecinos que no lo quieren allí por el ruido y la suciedad que genera".

Además, tras conocerse esta información sobre la posible ubicación, "nadie del Ayuntamiento se ha puesto en contacto con ella para darle una respuesta", ha explicado la portavoz, que ha manifestado en la comisión de Acción Comunitaria celebrada ayer, que no se debía proceder al traslado del mercado franco allí "teniendo en cuenta que los vecinos se oponen totalmente".

Preciados preguntó en qué punto estaba el expediente del traslado y solicitó que se buscara "un sitio seguro, con un equipamiento seguro y que no fuera en ningún barrio, sino en un lugar periférico dotado de las instalaciones necesarias pero que no molestara ni generara suciedad a ningún barrio".

Además, según informa Cs en una nota de prensa, la concejala de Mercados, María Ángeles Costa, contestó que "no había nada oficial sobre el traslado" porque "no hay ningún expediente" abierto y en el área de Urbanismo se estaban viendo posibles parcelas de titularidad municipal para su instalación.

Por el momento, el equipo de Gobierno no se ha reunido con la Agrupación Vecinal ni con ninguna otra Asociación de Vecinos porque "al no existir un procedimiento oficial ni expediente, habían considerado que no se tenían que reunir con nadie", ha apuntado Preciados.

Así, cuando se genere el expediente y se tenga decidida la parcela, se convocará el Consejo Sectorial de Comercio, donde existe la participación ciudadana, y es el foro de debate donde se deben posicionar las Asociaciones de Vecinos sobre este asunto.

OTROS PROBLEMAS DEL BARRIO

Otro problema importante en el barrio de Casa Plata, según manifestó la presidenta vecinal, son los jabalíes que han acudido al barrio, sobre todo en el confinamiento, y pide que "se intente resolver", así como la proliferación de gatos por lo que ha planteado que el Ayuntamiento haga una campaña de esterilización.

También hay varias parcelas sin edificar próximas a las viviendas "y están sin desbrozar con el peligro de incendio que conlleva", por lo que los vecinos demandan que se actúe antes de que se produzca algún incendio.

A su vez, esta barriada presenta también hundimiento de la acera en la calle Cueva de la Pasiega respecto a la cota del nivel de uno de los locales que están instalados en esta calle, "lo que supone un peligro para los viandantes".

Otro asunto que les preocupa es una grúa que se instaló para edificar un edificio que lleva varios años pero la construcción del edificio no se ha llevado a cabo y "cuando hace viento gira y pasa al ras de los áticos del edificio anexo, con el peligro para los vecinos", que ya lo han denunciado y piden que si el edificio no se va a construir, que se quite la grúa por el peligro para los vecinos.