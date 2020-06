Unidas Podemos lleva al Pleno del Ayuntamiento de Cáceres su rechazo a recortes educación

El Grupo Municipal Unidas Podemos (UP) en el Ayuntamiento de Cáceres ha presentado una moción al Pleno ordinario del mes de junio, que se celebra de forma telemática este jueves, día 18, en la que rechaza los recortes previstos en educación por parte de la Junta de Extremadura ante el anuncio de disminuir el número de profesores para el próximo curso, entre otras medidas.

Así pues, ante la nueva situación que se planteará en el inicio del nuevo curso por la crisis del Covid-19, UP propone "suspender" los recortes previstos en la educación pública, la disminución de las ratios, la adaptación curricular, y el mantenimiento de líneas y del profesorado como consecuencia de las medidas sociales y sanitarias.

Para UP, la preparación del curso 2020/2021 exigirá "múltiples medidas y esfuerzos, de toda la comunidad educativa y especialmente, el apoyo decidido de la administración regional". "En concreto, el reto para comprobar este compromiso es el número de alumnos y alumnas por aula y el consiguiente aumento del profesorado en los centros", recoge el texto de la moción. Las recomendaciones de la OMS, del Ministerio de Educación y de las autoridades sanitarias; el ejemplo de otras Comunidades Autónomas y otros países que han retomado la actividad académica, indican según UP que "serán necesarios más profesorado y más espacios donde impartir clases, menores ratios de alumnos y una adaptación organizativa y pedagógica para cumplir con las medidas de seguridad sanitarias". Por todo ello, la formación morada propone instar a la Consejería de Educación a "definir y concretar las nuevas necesidades de profesorado en los centros públicos para que puedan contemplarse y adaptarse la oferta de vacantes para el profesorado interino antes del inicio del curso 2020-21, tratando en la medida de lo posible, el mantenimiento del profesorado en el centro donde estuviera el curso pasado". Asimismo solicita "dar marcha atrás en los recortes de líneas educativas y de las plantillas de docentes anunciados por la Consejería de Educación; ampliar las plantillas del profesorado en consonancia con las exigencias sanitarias y pedagógicas extraordinarias, estableciendo un descenso de las ratios actuales, en cada una de las etapas educativas de acuerdo a sus características propias". Por último plantea en su moción terminar las tareas organizativas de los centros en el mes de julio, de forma que "el profesorado conozca las materias que va a impartir, grupos y horarios antes de las vacaciones de agosto, para facilitar la planificación y las adaptaciones pedagógicas necesarias y así se agilice el comienzo del curso en septiembre", informa UP en nota de prensa.