Gobierno Cacereño replica al PP que no se dan condiciones para actividad presencial

El portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, ha respondido al Grupo Popular que la actividad presencial de los órganos colegiados del ayuntamiento se recuperará cuando se den "todas las condiciones necesarias".

En nota de prensa, el ejecutivo de Luis Salaya señala que aunque su intención es no recuperar la actividad presencial mientras dure el Estado de alarma, una vez que termine y se den estas condiciones se recuperará.

Asegura que no podrían celebrarse las reuniones de los órganos colegiados ni del pleno, ha explicado, porque no se dan las circunstancias ya que hay concejales que "todavía están de baja por tener casos de coronavirus cercanos", y además hay funcionarios "vulnerables" que asisten a los plenos que no pueden incorporarse todavía como ocurre en otras secciones del consistorio.

Licerán ha reiterado que cuando sea posible se recuperará la actividad presencial, "pero eso no significa que el ayuntamiento y el equipo de Gobierno estén parados".

De hecho, los servicios del ayuntamiento así como las instalaciones municipales se van incorporando presencialmente bajo la coordinación del Servicio de Prevención de Riesgos laborales y del Comité de Seguridad y Salud, pero las autoridades sanitarias siguen recomendando el teletrabajo en Fase 3.

Y, en esta incorporación, se está "garantizando", ha dicho la distancia social, la instalación de mamparas, la cita previa en el registro, entre otras medidas, para cumplir todas las medidas de seguridad y proteger a los empleados municipales.

También, ha afirmado que, "si el portavoz del PP realmente piensa que lleva tres meses sin hacer nada lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar en lugar de pedir que trabajen los demás, porque parece que no se ha enterado de que en el Ayuntamiento está trabajando todo el mundo, salvo él".

Además, le ha reprochado que se haya precipitado dirigiéndose a los medios de comunicación en lugar de dirigirse al equipo de Gobierno para recibir estas explicaciones.

"Nos olvidamos muy pronto de todo lo que ha pasado, y aunque la situación está mejorando, no debemos bajar la guardia porque esto aún no ha acabado, y debemos ser prudentes", ha insistido.

Por este motivo, le ha pedido al PP que "rebaje el tono, que se ponga a trabajar en los intereses de los cacereños y cacereñas, y piense más en la ciudad de Cáceres y menos en cumplir las órdenes de Génova".