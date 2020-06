Cáceres desmontará áreas peatonales desescalada, según vayan perdiendo afluencia usuarios

Ep.



El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha informado de que las áreas peatonales del centro de la ciudad y los corredores saludables, que se habían diseñado para favorecer la desescalada y mantener las medidas de seguridad, se irán desmontando según se vaya perdiendo afluencia de usuarios, y ha aclarado que "no se aprovechará la situación para peatonalizar grandes avenidas".



Así, los carriles que se habían cortado al tráfico en grandes avenidas al norte y al sur de la ciudad para crear dos corredores saludables para hacer deporte, se irán desmontado "poco a poco" a medida que vayan perdiendo uso, por lo que, por ejemplo, ya se ha levantado el pasillo de la cuesta del cementerio y, en los próximos días, se podrán recuperar otros carriles cerrados al tráfico en la actualidad.



El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha explicado que las decisiones de abrir estos espacios a la circulación no están ligadas al paso de fase en la desescalada, sino al uso que hacen los vecinos de ellos, por lo que según vaya descendienco la afluencia se irán incorporando las zonas a la circulación.



"Cuando podemos hacer otras actividades dejamos de hacer uso de los corredores", ha dicho el regidor, que augura que cuando se vuelva a la normalidad y a los gimnasios disminuirá el flujo de personas que ahora mismo están usando los corredores saludables.



En este sentido, en la ciudad se dispusieron tres corredores; uno que iba desde la plaza de toros hasta el cementerio y que ya se desmontó porque perdió uso; el que va al ferial, "que es el que mejor está funcionando pero también el que más tensión genera porque afecta al tráfico por las mañanas", y el que sube al santuario de la Virgen de la Montaña.



Salaya ha defendido estos corredores porque demuestran que, en cuanto se abren espacios para los peatones, la ciudad los utiliza, pero ha aclarado que no se aprovechará esta situación para cerrar al tráfico avenidas importantes de la capital cacereña.



"No vamos a aprovechar esta crisis para peatonalizar grandes avenidas pero, a lo mejor sí para ver cómo funcionan algunas cosas que pueden replantearse al futuro y buscar alguna continuidad, pero hay que ser rigurosos y plantear las cosas despacio y con calma", ha zanjado en declaraciones a los medios este jueves tras una rueda de prensa del club de baloncesto Cáceres Patrimonio de la Humanidad al que ha asistido el regidor.



PASO A LA FASE 3



En cuanto al previsible paso a la fase 3 de la provincia en la desescalada, y por lo tanto de la ciudad, ha mostrado su preocupación por si se relajan algunos hábitos de seguridad, por lo que ha pedido "mucho cuidado" a la ciudadanía.



"Tenemos que encontrar el equilibrio entre la recuperación económica y relajarnos del todo", ha dicho el regidor, que insiste en que la llegada del buen tiempo no debe impedir que se mantenga la "tensión" frente a la pandemia y que se sigan cumpliendo las medidas de seguridad.



Por ello, ha indicado que del paso a la fase 3 le "preocupa" que seamos capaces de "continuar desescalando sin acelerarnos", y se ha referido concretamente a la movilidad entre provincias ya que, según ha dicho, se están viendo este tipo de desplazamientos que no están permitidos todavía.



Así, ha advertido que está viniendo gente a Cáceres "que no debería venir" ya que se están trasladando personas que tienen su residencia habitual en Madrid pero mantienen en su DNI la dirección en la capital cacereña, lo que le permite venir a la ciudad. "Está viviendo mucha gente los fines de semana y vemos movimientos de gente que ya viene a pasar el verano y eso me preocupa", ha recalcado el regidor.



Por ello, aunque el alcalde cacereño cree que "hay motivos para el optimismo" ya que la situación sanitaria ha mejorado, ha mostrado su preocupación por estos desplazamientos para evitar recaídas o rebrotes del contagio por coronavirus.



Salaya ha vuelto a insistir en que la ciudad "ha respondido muy bien" con todas las medidas que se han ido imponiendo y hay un "cumplimiento mayor" de la norma que en otras ciudades, lo que ha hecho que se pase de "unos datos complejos a otros muy buenos", ha dicho, en "muy poco tiempo" y "gracia a un cumplimiento muy estricto". "Estamos siendo cumplidores", ha recalcado.



LICENCIAS DE HOSTELERÍA



Respecto a la situación del sector hostelero y a la concesión de las licencias de ampliación o colocación de terrazas, el alcalde ha insistido en que "se está siendo ágil" en los trámites y para ello se ha reforzado el servicio técnico y de la Policía Local para comprobar que las solicitudes cumplen la normativa.



Salaya ha valorado la posición de los hosteleros y ha reconocido la "situación complicada" que han vivido con la crisis sanitaria y el cierre de sus negocios, pero ha insistido en que desde el Ayuntamiento "se les está ayudando y se está poniendo medidas para que las cosas vayan lo mejor posible".



En este sentido ha defendido la respuesta a las solicitudes de ampliación o colocación de nuevos veladores que se está haciendo "en buenos tiempos", aunque "eso no significa que la situación está solucionada".



"Estamos intentando que esto vaya lo más rápido posible y trabajamos a un ritmo muy importante", ha recalcado, al tiempo que recuerda que se está concediendo unas 35 licencias "en tres o cuatro días" cuando por lo general en un año se tramitan unas 200.



Así, ha vuelto a recalcar que el Ayuntamiento trabaja "dando las mejores opciones" y el equipo de Gobierno seguirá apoyando a los hosteleros siempre con el límite del cumplimiento de la ley y la normativa de accesibilidad.



"Tenemos que garantizar accesibilidad, seguridad y el cumplimiento de la ley y fuera de eso estamos siendo lo más ágiles posible", ha incidido el regidor, que ha agradecido que se suspendiera la manifestación que algunos hosteleros pretendían llevar a cabo el pasado lunes y se retomara el diálogo.