La ampliación del Parque del Príncipe de Cáceres concluirá a finales de julio

Las obras de ampliación del Parque del Príncipe de Cáceres, que comenzaron en agosto de 2018 y estaba previsto finalizar el pasado mes de mayo, concluirán a finales de julio tras el retraso acumulado en los trabajos por los problemas con proveedores de material durante el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria. La idea es que la nueva zona se pueda abrir al público en septiembre.



En concreto, la fecha prevista para terminar la obra era el 22 de mayo, pero el parón de la actividad decretado por ley y la ralentización en las semanas previas y posteriores debido a la alerta sanitaria, unido a la dificultad de provisión de materiales como efecto de las limitaciones impuestas a la movilidad y productividad, junto a las adversas condiciones meteorológicas durante marzo y abril, han generado un retraso en las plantaciones.



Cabe recordar que la ampliación en 7,5 hectáreas sobre la superficie actual del parque supondrá la creación de nuevos espacios naturales y de ocio, que conlleva la plantación de 1.532 árboles y 35.085 arbustos. Además, está previsto dedicar un jardín a la memoria de las víctimas del coronavirus que se diseñará en este recinto en un lugar todavía por determinar.



El alcalde cacereño, Luis Salaya, y el concejal de Fomento, Andrés Licerán, han visitado este martes las obras que, según ha dicho el regidor, "avanzan a buen ritmo", a pesar de las dificultades. "No obstante confiamos en que la obra estará concluida a finales de julio", ha anunciado el primer edil.



Desde esa fecha se iniciarán los trámites administrativos para la recepción definitiva de la obra, cuya apertura al público está prevista para primeros de septiembre, según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.



FONDOS EDUSI



La obra la está ejecutando la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Sevilla Nevado, Sebastián Sevilla y José Carmona e hijos, con un presupuesto inicial de 3,89 millones de euros, de los que el 20 por ciento los sufraga el Consistorio con medios propios y el resto procede de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), a través de la cual la capital cacereña ha recibido 10 millones de euros.



No obstante, se ha realizado una modificación del presupuesto por importe de 300.000 euros por problemas no previstos en el proyecto inicial, por lo que finalmente la adjudicación se ha elevado a 4,19 millones, de los que ya se han ejecutado algo más de tres millones de euros.



Así, actualmente se encuentran ejecutadas las demoliciones al 100%, los movimientos de tierras y obra civil al 90%, las plantaciones arbóreas al 95%, el resto de plantaciones al 75%, los equipamientos y juegos al 15% y las edificaciones están ejecutadas al 97%. Lo último que se acometerá serán los pavimentos asfálticos, que comenzarán a colocarse a partir del 15 de junio.



Cabe recordar que la presencia de Salaya este martes en las obras del Parque del Príncipe se enmarca en una serie de visitas y reuniones que el alcalde y el responsable de Fomento están llevando a cabo con empresarios que están ejecutando obra pública en la ciudad para ver cuánto han afectado los retrasos por la crisis del Covid-19.



En este caso, el alcalde ha insistido en que la obra "está evolucionando a todo el ritmo que es posible". "Vamos recuperando la actividad normal de la obra pública, que es muy importante", ha incidido el regidor que ha recordado que el Ayuntamiento tiene previsto invertir unos cinco millones de euros en obras este año.