PSOE Badajoz urge a alcaldesa Alburquerque cesar "inmediatamente" en sus responsabilidades

Ep.

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Badajoz ha exigido este viernes, día 26, a la alcaldesa de Alburquerque y secretaria general de este partido en dicha localidad, Marisa Murillo, que cese "inmediatamente" en todas sus responsabilidades bajo las siglas del Partido Socialista Obrero Español.



"Le instamos a que dimita de todos sus cargos públicos y orgánicos", ha anunciado el secretario general de los socialistas de la provincia de Badajoz, Rafael Lemus, que ha recalcado que "desde este momento" van a iniciar un expediente disciplinar "con el objetivo de que sea expulsada del PSOE con carácter inmediato" y que este último paso lo harán por el trámite reglamentario de este partido.



En su intervención en una rueda de prensa en la sede del PSOE en Badajoz, Lemus ha trasladado igualmente que se pondrán en contacto con los concejales y concejalas del Grupo Socialista para estudiar la situación y proponer una nueva candidatura a la alcaldía, ante lo cual ha querido quedar "claro" que, desde las instituciones, los socialistas no van "a permitir que Alburquerque se hunda por la mala praxis de su regidora".



Como ha recordado, el PSOE gobierna en 120 municipios de los 180 que hay en la provincia de Badajoz y lo acontecido en Alburquerque, según ha querido resaltar, "es un hecho aislado que condenamos y con el que pondremos todas las instituciones en las que estamos gobernando todos los esfuerzos para revertir dicha situación", a la vez que ha recordado que el pasado 12 de enero ya hizo pública la posición del partido sobre la situación "compleja" que se estaba viviendo en Alburquerque.



Así, se ha referido a que una serie de trabajadores públicos estaban sufriendo "grandes retrasos" en el cobro de sus nóminas y que en aquella ocasión ya reprobaron la labor de la corporación municipal de Alburquerque y "por responsabilidad" a su alcaldesa; y ha expuesto que, "lejos de solucionarse", la situación "se ha enturbiado aún más" y hasta el momento no han tenido noticia de que se vaya a presentar un plan de viabilidad, solicitado en enero por el PSOE, para "recortar la abultada deuda que el Ayuntamiento de Alburquerque ha contraído en los últimos años".



Ha sumado además que, en los últimos días, en el PSOE se han enterado por la prensa de la dimisión de varias ediles del Ayuntamiento de Alburquerque y que no tienen "ninguna información de dicha crisis" por parte de la alcaldesa y secretaria general del PSOE de Alburquerque, así como el "clima de desencanto y rechazo que se está produciendo en el pueblo".

MENOSCABO DE LA INSTITUCIÓN

Así, Rafael Lemus ha señalado que la "lamentable" situación económica del consistorio alburquerqueño unida al "clima de desencanto y rechazo" en la localidad, les ha hecho tomar la mencionada decisión de instar a Murillo a que dimita de sus cargos públicos y orgánicos, que se le comunica a partir de esta comparecencia, amparados en el artículo 89 de los estatutos federales del PSOE, "menoscabar la imagen de la institución del Ayuntamiento de Alburquerque".

En su opinión, los ciudadanos de Alburquerque "no se merecen esta situación" y por ello van a tomar medidas en el asunto, "de manera contundente" y no cerrándose "a ninguna decisión por dura que sea", ante lo cual ha apuntillado que lo dijo en enero y reitera que "por encima del bienestar de la ciudadanía no hay nadie, y en el PSOE no hay sitio para quienes alteran el equilibrio social de un pueblo".

Ya en el turno de preguntas y en relación a las dimisiones de ediles del PSOE, Lemus ha reconocido que la información que tienen es la que está apareciendo en los medios de comunicación y que "no" tienen "ni una sola información oficial" por parte de la Agrupación Socialista de Alburquerque y Murillo, por lo que no puede hacer "ningún análisis".

"Aunque tomamos ya la determinación de abrir expediente a la alcaldesa y secretaria general, nos comunicaremos con los concejales y nos comunicaremos con aquellas personas que están en la lista y que vayan a formar parte del ayuntamiento", ha abundado Lemus, para quien Murillo, que hasta ahora regía la representación del PSOE en Alburquerque, no les ha informado "absolutamente de nada de lo que ha acontecido en los últimos siete días".

De este modo, ha asegurado, "a partir de este momento el PSOE toma las riendas del PSOE en la localidad" y todas las negociaciones, acuerdos y diálogos o comunicaciones que tengan en dicho municipio serán con la Ejecutiva Provincial que representa, mientras que sobre la situación económica del consistorio, la ha tachado de "lamentable" y ha agregado que desconoce si el Ministerio de Hacienda está iniciando "algún tipo de expediente" para estudiar dicha situación, aunque "no" le "sorprendería si se llegara a una situación de intervención por parte del Ministerio".

PÉRDIDA DEL CONTROL DEL PUEBLO

Respecto a qué cree que ha ocurrido en Alburquerque, el secretario provincial socialista ha considerado que "lo que se está produciendo es la pérdida del control del pueblo y la pérdida del control de la situación pública del pueblo", junto con "un corte completo y continuo de comunicación" entre Marisa Murillo con el PSOE, ante lo cual ha recordado que en enero, además de quitarle a Murillo las competencias en Bienestar Social de la Diputación, le instaron a que presentara un plan de viabilidad con el cual acometer la "gran deuda" que tenía el ayuntamiento.

"Dos meses después, no hemos visto ni pública ni en privado ningún gesto que indicara que iban a llevar a cabo dicha acción, es cierto que ha habido comunicación con el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación Provincial para hacer un análisis de la deuda del Ayuntamiento de Alburquerque, pero a partir de ahí no hemos visto, ni sabemos oficialmente de ningún tipo de acción para llevar a cabo un plan de viabilidad", ha subrayado, para matizar que este último "es lo que necesita ese pueblo lo más pronto posible".

Al respecto, ha insistido en que "se ha perdido completamente el control del pueblo", que "la institución cada vez está más deteriorada" y que "la crisis de los últimos días" en los que han dimitido varias concejalas, les hace decidir que "el PSOE no puede seguir soportando aquella situación y que tiene que tomar medidas en el asunto", al tiempo que ha dicho que ha hablado con Murillo hace unos 10 días en una conversación privada, en la que le instaron a que presentara el citado plan de viabilidad, aunque ella entendía que se lo tenía que proponer la diputación.

Finalmente y en relación a las posibilidades del PSOE de Alburquerque en las próximas elecciones dado que el ex alcalde Ángel Vadillo podría presentarse tras terminar su inhabilitación, Rafael Lemus ha considerado que no sabe que pasará de aquí a dos años y que, en todo caso, la trayectoria del Partido Socialista de casi 142 años "ha sido capaz de superar obstáculos mucho más grandes que el ORPO", partido creado por Vadillo, y que "no" tienen "ningún tipo de miedo". "Vamos a intentar darle la vuelta a la situación de Alburquerque, que no tengan ninguna duda los ciudadanos", ha concluido.