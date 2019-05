Monago no cree que esté en duda el liderazgo de Casado pero pide hacer "mucha autocrítica"

Ep.



El líder del PP en Extremadura, José Antonio Monago, no cree que esté en cuestión el liderazgo de Pablo Casado al frente del Partido Popular porque, según ha dicho, lleva "poco tiempo" como presidente, se enfrentaba a unas elecciones "realmente difíciles" y ha tenido "una tormenta perfecta".



Tras rechazar que el PP haya abandonado el centro, ha subrayado que ahora hay que hacer "mucha autocrítica" para afrontar el "siguiente embate", que son los comicios del 26 de mayo.



A su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP que preside Casado en la sede del partido tras la derrota histórica en las generales, Monago ha señalado que cuando los resultados no son conformes a las expectativas "lo inteligente en este caso es hacer ejercicio de reflexión y autocrítica".



Al ser preguntado si cree que Casado debe presentar su dimisión, ha indicado que el líder nacional del PLP "lleva poco tiempo como presidente del partido y, por lo tanto, es un liderazgo nuevo en unas elecciones que eran realmente muy difíciles, en un entorno además muy fragmentado para el centro-derecha". "A todo pasado, todos somos analistas. Pasa en el fútbol, en la política", ha apostillado.



"LA TORMENTA PERFECTA"



Además, ha subrayado que han vivido una campaña "bien dirigida desde la Presidencia del Gobierno" para "fragmentar" el centro-derecha. Por eso, cree que Casado "ha tenido una tormenta perfecta". "Cuando uno tiene una tormenta perfecta que debe ser el mejor patrón del mundo, pues es un objetivo al alcance de muy pocos", ha resaltado.



En este sentido, ha señalado que los liderazgos "se tienen que consolidar" y ahora hay que hacer "mucha autocrítica". "Una vez hecha la autocrítica, enfrentar el siguiente embate que tenemos, que son las elecciones municipales, autonómicas y europeas", ha apostillado, para añadir que van a hacer "todo lo posible" por recuperarse de este revés electoral.



Tras asegurar que el PP está "muy implantado" en los territorios, ha indicado que ahora hay que "administrar con mucha inteligencia" el tiempo que hay hasta las próximas elecciones haciendo "autocrítica de los errores que se han podido cometer" y sabiendo que había un escenario "fragmentado".



"Esto es como jugar un partido de fútbol. Los 11 de delante llevan la misma camiseta y los otros 11 estamos pegándonos patadas unos a otros. Claro, así es muy difícil poder encarar con éxito los comicios que tenemos por delante", ha manifestado el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura.



RECUERDA QUE LE LLAMABAN EL "BARÓN ROJO"



En cuanto a si es un error alejarse del centro político, el presidente del PP extremeño ha declarado que el PP es un partido "amplio" y "hay gente con distintos acentos". "El mío sabe cuál es. No creo que me haya alejado nunca del centro. Me decían además el barón rojo. No he cambiado de discurso", ha afirmado, para añadir que "no se ha abandonado el centro" y que lo que se ha hecho es "amplificar algunos mensajes".



Eso sí, ha admitido que lo que "resonaba mucho en esta campaña" y les ha "marcado los tambores" eran "toques que venían muy por la derecha". "A lo mejor muchos han pensado que por dormir con sábanas blancas es del Real Madrid. No todo el mundo que dormimos con sábanas blancas somos del Real Madrid", ha exclamado.



LA PETICIÓN DE LA CEOE AL PP



Ante la petición de la CEOE para que el PP y Cs se abstengan en la investidura de Pedro Sánchez, Monago ha señalado que la patronal tiene su "ámbito de actuación", que es "muy respetable" y ha añadido que el Partido Popular no le dice a la CEOE "lo que tiene que acordar". "Es realmente tierno que la CEOE nos pida ya en sentido del voto", ha exclamado, para añadir que los partidos tienen la libertad de decir a quien quieren investir o no.



Preguntado como valora los fichajes que ha realizado Pablo Casado en campaña, ha indicado que son "personas representativas" de distintos sectores de la sociedad española y "son buenos fichajes". Según ha dicho, a veces se reprocha a los partidos que sean "endogámicos" y cuando "las cosas no salen se echa la culpa" a los fichajes.