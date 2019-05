PP asume el mal resultado y defiende que no es extrapolable a las elecciones del 26M

El secretario general del Partido Popular de Extremadura, Fernando Manzano, ha reconocido que los resultados obtenidos por el PP en las elecciones generales han sido malos, no obstante, ha defendido que en ningún caso son extrapolables a las elecciones municipales, autonómicas y europeas, convocadas para el próximo 26 de mayo.

Sobre los datos de la jornada electoral, Manzano ha comentado que los resultados han sido malos en España y también en la región para el Partido Popular, sin embargo, ha destacado que "aunque no es ningún consuelo", el PP extremeño ha superado el 21% de apoyo, frente al 17% de media nacional alcanzado por la formación.

Asimismo, ha señalado que, desde el PP, no se entiende la "euforia" de los líderes políticos de Ciudadanos y de Vox en Extremadura, cuyos votantes tenían como principal objetivo que Sánchez dejase de estar al frente de la presidencia de España.

El secretario general del PP regional ha señalado, igualmente, que la posibilidad de estos resultados fue advertida por los 'populares', durante toda la campaña, en alusión a la fragmentación del voto de centro derecha, que ha terminado por beneficiar a Pedro Sánchez.

Pese a ello, ha valorado que, en Extremadura, la suma de los votos de PP, Ciudadanos y Vox es superior a la suma de los votos de PSOE y Unidas Podemos, con una distancia de casi 17.000 votos de diferencia.

Manzano se ha referido también a la fórmula del 1+1+1 para votar al senado y, al respecto, ha señalado que "no ha funcionado", tal y como había avisado el PP pues,"dijimos que el 1+1+1 era igual a que Pedro Sánchez siguiera siendo presidente y es lo que ha pasado", añadiendo que los votos a C's y VOX en el Senado "es como si no hubiesen existido", porque han tenido "impacto cero" y no ha permitido a esas fuerzas obtener ningún senador en la región.

Sin embargo, ha recalcado que el PP sigue siendo "claramente" la segunda fuerza política en España y también en Extremadura. "Somos el principal partido de la oposición", ha indicado y ha agregado que los diputados y senadores extremeños electos defenderán los intereses de la comunidad autónoma en Madrid.

Además, ha destacado que los resultados de ayer "no se puede extrapolar a unas elecciones municipales, autonómicas y europeas", entre otros motivos, porque tanto VOX como Ciudadanos no se presentan en la totalidad de los 388 municipios extremeños, sino solo en 30 y en 95, respectivamente.

Para Manzano, "es evidente que los votantes de VOX y de Ciudadanos en muchos pueblos y ciudades donde estas fuerzas no se presentan tendrán que elegir si quieren que sigan Fernández Vara o el socialista de turno en sus ayuntamientos o no"

También, ha concluido que "estamos convencidos de que los extremeños no quieren a Fernández Vara cuatro años más al frente de la Junta porque no quieren que seamos en líderes de paro dentro de España, que estemos a la cabeza del paro juvenil ni que estemos a la cabeza del paro femenino, ni que nos endeudemos hasta las cejas y que esa herencia sea la herencia para nuestros hijos".

Y, ha mostrado su convicción de que el voto se va a "redireccionar" el próximos 26 de mayo y que el resultado será "absolutamente distinto", reiterando que "no tendrá nada que ver con el de ayer".