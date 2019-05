Vara defiende "respeto por los tiempos" de Sánchez y "ya no es necesario" independentismo

Ep/Rd

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que el socialista Pedro Sánchez "se merece el respeto por los tiempos" de cara a la conformación del próximo gobierno y, tras defender que "la trinchera" es "la Constitución" y "la justicia social", recalcando que "ya no es necesario" el independentismo para un hipotético acuerdo.

Según Fernández Vara, "aquí la trinchera es la Constitución Española y aquí la trinchera es la justicia social", matizando que, desde algunas formaciones, "han estado moviendo el fantasma del independentismo toda la campaña y les ha estallado en la cabeza", toda vez que "los españoles han hablado y han espantado los espantajos".



Así, ha subrayado que, "con todos aquellos que estén dispuestos a defender la unidad de España sin dividir a los españoles, con todos los que estén dispuestos a defender los derechos y deberes que la Constitución establece y consagra, y con todos aquellos que sean capaces de trabajar por tener una mejor sanidad, una mejor educación, porque la cultura pueda ser el motor que mueve los pueblos, porque seamos capaces de entender y de entendernos desde la complejidad que tiene el mundo en el que vivimos, pues ahí estaremos y ahí nos podemos encontrar".



Sobre si con este planteamiento excluiría él cualquier posible acuerdo de Pedro Sánchez con fuerzas independentistas, a preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes en Mérida junto a los diputados y senadores electos en la región, Vara ha dicho: "es que ya no es necesario", afirmando que "ya no es necesario. Han estado moviendo el fantasma del independentismo toda la campaña y les ha estallado en la cara", ha aseverado. "Los españoles han hablado y han espantado los espantajos".



Al mismo tiempo, repecto a la conformación del próximo gobierno nacional, ha añadido "tiempo habrá de decidir y de definir", así como que "es momento de hablar mucho entre nosotros, de hablar mucho con la sociedad, y de afrontar una nueva campaña electoral en la que nos volvemos a jugar de nuevo mucho" (en alusión a las autonómicas, locales y europeas).

El líder del PSOE ha subrayado que "tiempo habrá de decidir y de definir, pero el tiempo ahora yo creo que es el tiempo de nuevo de la política para intentar tener los mejores resultados posibles" en las elecciones autonómicas, locales y europeas, matizando que "estamos hablando de nuestros alcaldes o alcaldesas, de nuestros presidentes o presidentas y estamos hablando del gobierno que dirija Europa y el parlamento elegido en Europa para los próximos años".

Asimismo, ha avanzado que la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE abordará la campaña electoral del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas, y que será presentada "a final de esta semana" junto al programa con el que la formación concurrirá a dichos comicios.

RESULTADOS EN LAS AUTONÓMICAS

En relación a si los resultados del PSOE en Extremadura en las elecciones generales pueden extropolarse a unos hipotéticos resultados de dicho partido en los próximos comicios regionales, Fernández Vara ha apuntado que la formación se encuentra en la comunidad "en el horizonte del 40 por ciento de votos" y ha incidido en que va a "pelear por que esa mayoría sea cuanto más sólida mejor".

En todo caso, ha añadido que "no es una cuestión de hacer cifras, es sencillamente una cuestión de compromiso, de estar al lado de la gente que realmente confía en un proyecto para Extremadura, un proyecto de acuerdo, de diálogo, basado en la modernidad, en ese nuevo impulso que tenemos que darle a Extremadura".

Al respecto, ha defendido que el PSOE ha logrado esta legislatura situar "la vida de las personas en mejores condiciones que lo que estaba hace cuatro años". "Vamos mejorando, vamos superando dificultades, pero no hay que caer en la autocomplacencia porque nos queda todavía mucho camino por recorrer", ha subrayado. "Y todo ello sin trincheras", ha dicho.

Junto con ello, Fernández Vara ha pedido a los diputados y senadores electos en la región que defiendan los "intereses generales" del país teniendo "presente siempre" las "reivindicaciones" de la comunidad y las inversiones "necesarias" para la comunidad, a la vez que defendiendo que "Extremadura siga teniendo un trato preferencial en determinadas cuestiones absolutamente esenciales".

También, ha recordado que hace cuatro años cuando se celebraron las elecciones europeas "alguien dijo" que si el PSOE las perdía él se tendría que "marchar", algo que según ha indicado él "no" va a hacer, aunque ha añadido que habría que aplicarse "las recetas en carne propia".

En relación a los resultados obtenidos por el PP y por Ciudadanos en las elecciones generales de este pasado domingo, Fernández Vara ha indicado que "se estaba viendo venir", porque "cuando uno escapa de su espacio para invadir espacios ajenos ahí se acaba votando al original y no a la fotocopia", y ha considerado que en la derecha se ha hecho a su juicio "un planteamiento erróneo" que ha llevado a que obtenga "los resultados que se han producido".

"Yo no sé en qué momento dado de las fechas recientes no se han dado cuenta de que el enemigo no éramos nosotros, que nosotros no estábamos compitiendo con la derecha en votos... estaban compitiendo entre ellos", ha aseverado.

Al tiempo que ha añadido que "mientras han tenido a Pedro Sánchez en la boca durante meses" y a él mismo "en la boca durante meses ellos" (en alusión a la derecha) "se estaban peleando entre ellos", algo que a su juicio ha llevado a PP y Cs a obtener "los resultados que se han producido", estimando que "han hecho un planteamiento a mi juicio erróneo pero, oye, que sigan por ese camino".

DEBATES

Sobre la celebración de debates de cara a las autonómicas en Extremadura, Vara ha defendido que "hay que hacer debates sin exclusiones" porque "todos los candidatos tienen derecho a poder estar en los debates sin exclusiones" pero "con formatos abiertos".

Al respecto, ha entendido que "los formatos cerrados matan los debates" y que los "debates abiertos con áreas bloqueadas matan el debate", y se ha mostrado "partidario" de la celebración de "un debate" en el que estén "presentes" los medios de comunicación y que sean éstos los que pregunten sobre aquellas cuestiones que quieran interpelar a los candidatos.

También apuesta con la participación al mismo tiempo "si es posible de la ciudadanía" como algo "absolutamente imprescindible" para que "nadie se pueda evadir ni pueda escurrir el bulto", afirmando que "creo que los debates con áreas temáticas y con tiempos tasados y con respuestas no obligatorias son parte de la historia".