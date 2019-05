VOX dice que "la resistencia ha empezado" en"bastión socialista" tras lograr un diputado

Ep

Así, lo ha afirmado el cabeza de lista de VOX al Congreso por la provincia de Badajoz, Víctor Sánchez del Real, valorando que el partido de Santiago Abascal "tiene voz" en la Cámara baja con un diputado por la provincia pacense, sobre lo cual ha valorado que "la resistencia ha empezado en Badajoz" y "en el bastión socialista".

Según el responsable de VOX, "este grupo os puede decir que ha cumplido una de sus primeras misiones, Badajoz tiene voz en el Congreso de los Diputados de España, y no solo tiene voz, la resistencia ha empezado en Badajoz, en el bastión socialista 45.000 personas han votado a VOX"l.

Además, ha explicado que 45.000 "valientes han soportado la ausencia en los debates, los insultos de los medios de comunicación, los insultos de los periódicos pagados con el dinero de todos los españoles, los insultos de las televisiones públicas, de las radios públicas que no han parado o bien de ningunearnos o bien de insultarnos", por lo que ha felicitado que "por fin 45.000 extremeños tienen voz también en Extremadura".

También los ha calificado como "45.000 valientes" que han "ayudado a conseguir un hecho que es histórico" porque "por mucho que algunos 'maricomplejines' decían que se iban a perder diputados" mantienen el mismo número "la derecha frente a la izquierda".

En varios momentos de su intervención, Sánchez del Real ha hecho hincapié además en que un partido "pequeño" y "que se ha pagado todo de su bolsillo" ha "demostrado" que pueden "hacer cosas grandes" y "competir contra aquellos que tienen todo el dinero, todos los carteles, todas las inversiones en televisión y el apoyo de los medios de comunicación privados, y sobre todo de los medios de comunicación públicos".

DIPUTADOS A NIVEL NACIONAL

Sobre el resultado de VOX a nivel nacional, 24 diputados, ha expuesto que no sabe si son "conscientes" de lo que ha logrado un partido "sin recursos, con todos los medios de comunicación en su contra, con todos los opinadores profesionales en su contra, con todas las encuestas en su contra".

"Se acabó el silencio, se acabó estar en las catacumbas mediáticas, hemos salido allí fuera y hemos votado y ahora 24 diputados de VOX en el Congreso se van a enfrentar al Frente Popular sin la ayuda de los cobardes y los que cambian de opinión a cada hora; los valientes de VOX vamos a estar allí representadoos a todos y cada uno de vosotros", ha agregado, para asegurar que "esto no ha hecho más que empezar" y que están en las instituciones, en las que han entrado "con fuerza".

Asimismo, ha recalcado que, de los 24 diputados de VOX en el Congreso, uno de ellos es por Extremadura y por Badajoz, y ha parafraseado a Santiago Abascal al aseverar: "por fin vuestra voz se va a escuchar con fuerza, por fin vais a conectar a las retransmisiones del Congreso de los Diputados y vais a decir: 'ahí estoy yo' y os digo, es un honor", al tiempo que se ha mostrado "emocionado" de poder decir que espera "ser capaz" de representar a los votantes de VOX en Badajoz como "merecen".

Y es que, en su opinión, "Badajoz ha demostrado a toda España que allí, en los bastiones socialistas, en los bastiones donde la izquierda es la que reparte el dinerito, la que se pone en la puerta de los mitines a decir quien entra y quien sale, allí donde el miedo se gestiona a base de euros de todos nosotros, ahí más de 50.000 votantes habéis salido y les habéis dicho una cosa esencial: 'no os tenemos miedo, os vamos a hacer frente, aquí y en el Congreso de los diputados", ha incidido.

Igualmente y de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas, el cabeza de lista de VOX por Badajoz al Congreso ha valorado que han empezado "fuerte" y van a entrar "con más fuerza" en los municipios y en las autonomías "para reducirlas a su mínima expresión desde dentro, con la ley en la mano".

"Es el momento de todos y cada uno de vosotros, os conmino a no bajar, os invito a no cesar, os pido por favor que este sea el principio, porque es el principio, en las próximas municipales y autonómicas salimos a ganar", ha insistido, para concluir agradeciendo su apoyo a los votantes de VOX y señalando que puede "anunciar con orgullo que Podemos no tiene representación" en el Congreso por Badajoz "gracias" al partido de Santiago Abascal.