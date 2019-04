Unidas Podemos es la "única opción política" que plantea un país "más justo" y más social

La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha asegurado que Unidas Podemos es la "única opción política" que plantea un país "más justo, más social, más democrático, más feminista y más ecologista".

Unidas Podemos ha celebrado, en Cáceres, su acto de inicio de campaña, en el que además de De Miguel han participado la candidata de Unidas por Cáceres a la Alcaldía de Cáceres, Consuelo López-Balset, y los candidatos al Congreso de los Diputados por Unidas Podemos Antonio Moreno y María Jesús Barrantes.

En su intervención, Irene de Miguel ha destacado que estas elecciones son "históricas" y las ha calificado de "constituyentes, como lo fueron las de 1978", porque los ciudadanos se están "jugando el futuro del país y el futuro de una generación".

La candidata de Unidas por Extremadura ha señalado que estos comicios hay tres opciones. Una de ellas, ha dicho, es la opción del "miedo y del retroceso" que representa el "tridente de las derechas", quienes plantean un "importante retroceso de derechos sociales y una política económica que favorece solo a las élites".

Otra opción, según De Miguel, es la de la "resignación", la que decía "una y otra vez que no se podían subir las pensiones o que no había números para gobernar", y que, en su opinión, "representa el Partido Socialista".

Además, la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta ha añadido que esa opción "no dudará en llegar acuerdos con Ciudadanos", ya que es una "opción neoliberal disfrazada de progresismo".

De hecho, ha afirmado que "ése es el sueño húmedo del señor Vara en Extremadura porque si le dan los números gobernará también con Ciudadanos".

Por último, ha señalado que la tercera opción en estas elecciones es la que representa Unidas Podemos y que es la que plantea un país "más justo, más social, más democrático, más feminista, más ecologista". "Una opción que no tiene las manos atadas, que no le debe nada a nadie y que no va a seguir instrucciones de ningún poder", ha aseverado.

La candidata a la Presidencia de la Junta ha afirmado además que estos días se está conociendo que Unidas Podemos ha sufrido una persecución política "para acabar" con sus miembros.

Un hecho que considera que "pone en jaque" a la democracia del país, y que ya ha generado que 30 eurodiputados de 9 países distintos hayan pedido que se investigue esa trama de espionaje.

"Y sin embargo, aquí no estamos oyendo a nadie levantando la voz. El silencio es cómplice", ha sentenciado.