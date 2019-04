Ibarra reafirma que el PSOE va a defender la Constitución "con uñas y dientes"

El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha reafirmado que los socialistas van "a defender la Constitución con uñas y dientes frente a los que la quieren romper", como hicieron "frente a la banda terrorista ETA" y ahora "frente a los independentistas".

Rodríguez Ibarra se ha pronunciado de esta forma, en la localidad cacereña de Plasencia, donde ha participado en un acto público con motivo de la presentación de la candidatura socialista a la alcaldía, encabezda por Raúl Iglesias, y en el que también han intervenido, el secretario provincial del PSOE de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la vicesecretaria provincial, Blanca Martín.

"Los socialistas, la gente de izquierdas somos masoquistas, nosotros hemos querido a España cuando nos mataban, nos metían en la cárcel y cuando tuvimos que exiliar", ha aseverado Rodríguez Ibarra, quien ha añadido: "para españoles nosotros, que no pretendan darnos lecciones de nada".

En su intervención, Rodríguez Ibarra ha recordado que él viene de una generación de tiempos distintos y asegura que con quien no se puede hablar es con las personas que "están seguros de todo lo que hacen y de todo lo que dicen", con quien no tiene dudas no se puede hablar, ha dicho.

"Nuestra generación era mejor porque estábamos llenos de dudas, sabíamos lo que queríamos, pero no sabíamos como lo íbamos a hacer, no queríamos una dictadura y luchamos por conseguir la democracia", ha aseverado el expresidente extremeño, quien ha señalado que no está "dispuesto a que nadie rompa la Constitución".

En ese sentido, ha aseverado que no va a permitir que "ningún territorio se vaya a la fuerza y consiga romperla".

Por su parte, el secretario general de los socialistas de la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha señalado que la política también "conlleva emoción y reconocimiento", porque a ella no se llega aprendido, por lo que es necesario formarse en su recorrido.

"Hoy, los socialistas estamos en el centro de la política y en el centro de la vida de las personas de este país y vamos a seguir ayudándoles en los próximos años, porque vamos a seguir gobernando" ha dicho Morales.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE provincial, Blanca Martín, se ha motrado confiada en que la candidatura socialista a la alcaldía en Plasencia va a ser la que gobierne la ciudad los próximos cuatro años, "le guste o no le guste a la derecha" y ha reconocido el esfuerzo de los concejales que dejan el ayuntamiento en las próximas semanas y han defendido las ideas y los proyectos del partido durante esta legislatura.

Por último, el candidato socialista a la alcaldía de la localidad, Raúl Iglesias, se ha mostrado convencido de que será el próximo alcalde de Plasencia y ha mostrado su orgullo por contar con la presencia el día de su presentación de Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Y, Raúl Iglesias ha asegurado que con su candidatura al frente del gobierno placentino conseguirán que su ciudad sea "más inclusiva, más cosmopolita y que se abra al mundo".