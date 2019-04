Vara defiende que el PSOE es el "único partido que defiende la unidad de España"

Ep/Rd

Así, lo ha señalado el secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el inicio de la campaña electoral en un acto en Mérida junto al alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

Para Fernández Vara, vienen "tiempos importantes" para España, para Extremadura y para Mérida, ya que "en apenas 29 días" los ciudadanos van "a decidir quién sea el alcalde, los diputados, el presidente de la Junta, o quien gobierne en Europa".

"Solo nos vamos a jugar media vida en apenas 29 días", ha ironizado Fernández Vara, quien ha instado a los asistentes a "tener claro" que "el único partido capaz de hacerse cargo de todo eso en España se llama PSOE", que es "el único que defiende la unidad de España uniendo españoles".

Así, ha añadido que "hay otros que también defiende unidad de España, pero dividiendo españoles, enfrentándolos y continuamente poniendo de manifiesto todo lo que nos separa", defendiendo que "alguien en este país tiene que hacerse cargo de la unidad de España en el futuro" y, concluyendo que se debe hacer "sumando, e intentando hacer como está haciendo Pedro Sánchez, que nadie se sienta extraño en su patria, y ajeno al proyecto colectivo que España representa".

Según Fernández Vara, el PSOE es "un proyecto que está todos los días de manera serena y tranquila recorriendo España, exponiendo sus objetivos y prioridades y hablándole a la gente de manera serena", pero también de sus derechos y deberes, ya que "esto no es la tómbola de El Maño, esto es construir un país".

El líder socialista ha recalcado que, "en la construcción de un gran país, hay que tener claro un proyecto" que tiene el PSOE, frente a los partidos de la oposición que están como "pollos sin cabeza por todas partes" pues, el dirigente socialista extremeño, no ha visto "nunca una campaña en la que se digan tantas barbaridades como se están diciendo ahora".

También, ha matizado que, "no tiene explicación lo que está ocurriendo" y ha considerado que "solo desde el profundo malestar que le estén provocando sus encuestas se puede justificar lo que están haciendo", una actitud con la que "están demostrando que no tienen un proyecto de país" que, no consiste "en grandes palabras", sino "en grandes compromisos pero con grandes hechos detrás".

Fernández Vara ha puntualizado que unos hechos que "tienen que ver con la vida de las personas", como el Salario Mínimo Interprofesional, las pensiones, los impuestos o los empleados públicos, añadiendo que el PSOE convoca a los españoles "a un proyecto de igualdad de oportunidades".

Frente a ello, reciben "insultos", ha lamentado el también presidente de la Junta de Extremadura, quien ha considerado que "a los insultos se les contesta en las urnas", por lo que ha instado a los españoles "a no dejar que tanto esfuerzo de tantos años se pueda ir al traste, porque hay avance o hay retroceso, esos son los caminos, y cada uno que elija el que quiera".

Por todo ello, ha destacado que "votar PSOE es votar seguridad, votar confianza y fiabilidad", manifestando estar "muy orgulloso" del Gobierno de Pedro Sánchez, que es "gente solvente, fiable, capaz de echarse las expectativas de este país a las espaldas" y optar "por un camino de progreso y de cambio".

También, ha destacado la importancia de que haya un Gobierno socialista en Madrid para tener un "impulso" en Extremadura, ya que siempre que ha gobernado el PSOE en la Moncloa a la región "le ha ido bien".

Asimismo, el dirigente socialista ha reivindicado que España debe "recuperar consensos básicos", algo que debe hacerse "de la mano del PSOE", que es "el único partido que puede aglutinar consensos", como son el "desarrollo armónico" de las autonomías y la igualdad.

Y, Fernández Vara ha reivindicado que "este es el momento de la política, pero de la política buena, honesta, decente", frente a aquellos que "han convertido la política en algo sucio y ruin, y que creen que el pueblo español no tiene memoria", defendiendo que los españoles "tienen memoria y saben lo que ha ocurrido en España y en Extremadura" y por eso "van a actuar en consecuencia".