García invita a movilizar a progresistas e indecisos para que derecha no llegue al poder

Ep.



El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Badajoz, Valentín García, ha considerado que la conclusión "más importante" de los datos del CIS conocidos este pasado martes es que "la única garantía de progreso" para España y para "frenar" a la "derecha de las tres cabezas" son su partido y Pedro Sánchez, y ha añadido que para ello hay que movilizar a los progresistas y a los indecisos de cara al 28A.



Así, ha incidido en que el "esfuerzo" del PSOE hasta el 28 de abril será "movilizar" a todos los extremeños para que la "foto de Colón no llegue a La Moncloa", ya que "la única manera de evitarlo es apostar en positivo y hacer una apuesta cívica, ciudadana, ética por un gobierno de Pedro Sánchez que ha regenerado este país y que ha apostado por una política de progreso y de igualdad para todos" como "única salida".



"Aquí nos jugamos entre Pedro Sánchez y el gobierno de las tres derecha y evidentemente no hay color entre un gobierno que apuesta por la igualdad y la libertad y un gobierno que apuesta por el retroceso", ha dicho en declaraciones este miércoles en Mérida sobre los resultados del CIS correspondientes a Extremadura.



En este sentido, ha indicado que "hay muchos indecisos", a los que según ha subrayado son los que se debe "dirigir" el PSOE hasta la celebración de las elecciones para decirles que "nadie se puede quedar en casa porque la abstención llevará a la derecha con los tres partidos a La Moncloa".



Al respecto, y de nuevo sobre el CIS, ha afirmado que "las encuestas es una fotografía en una fecha determinada", y ha añadido que teniendo en cuenta que "hay un alto nivel de indecisos y cuando hay un alto nivel de indecisos puede pasar cualquier cosa", para que "las tres derechas uniditas lleguen en esa foto de Colón como tres amigos a La Moncloa hay que hacer un gran esfuerzo movilizador para que los progresistas de esta región vayan a participar el 28 de abril y con ello conformar un gobierno presidido por Pedro Sánchez que sirva, primero de acicate para el desarrollo, y segundo sea el dique de contención de las derechas regresivas", ha dicho.



"Si la gente se queda en casa el 28 de abril lo que dijo ayer el CIS no será una realidad. Por tanto, la movilización es lo único que puede permitir un gobierno progresista y frenar a la derecha de los tres partidos hermanados de Rivera, de Casado y de la extrema derecha en este país", ha espetado el candidato socialista.



También, sobre el reparto de escaños de diputados extremeños al Congreso englobado en los datos del CIS de este pasado martes, Valentín García ha dicho que "eso era un día determinado" y que "el 28 de abril lo importante es que las candidaturas socialistas tengan el mayor apoyo posible". "Distribuir entre distintas candidaturas el voto puede ser llevar a La Moncloa a la derecha. Quedarse en casa y facilitar la abstención puede ser que la derecha llegue a la Moncloa", ha insistido.



PSOE Y SU PARECIDO A LA CIUDADANÍA



Por otra parte, ha considerado también que del CIS de este pasado martes lo que se extrae es que "el PSOE es el partido que más se parece a la sociedad española", aunque ha reconocido que "evidentemente con las encuestas no se gobierna", y que por tanto en necesaria a juicio de su partido "una gran movilización a todos los progresistas de este país y de la región para que el día 28 de abril vayan a votar, porque las encuestas no son las que configuran los gobiernos, son los votos ciudadanos los que configuran los gobiernos", ha dicho.



En este sentido, ha apuntado que "en Andalucía los progresistas se quedaron en casa y las tres derechas o la derecha con los tres partidos está gobernando", lo que supone a su juicio una "enseñanza" que es la que tienen que sacar "todos los progresistas" de "todas las encuestas, incluida la de ayer".



"Por muy buenos que sean los datos nosotros llamamos a la prudencia y llamamos a la participación y a la movilización", ha espetado el socialista.



También ha considerado que de los datos del CIS y de la "tendencia" de "todas" las encuestas se puede sacar la conclusión se que "el único partido que puede garantizar en España igualdad, transversalidad, acuerdos, libertad, progreso frente al regreso es el PSOE", y por ello ha hecho un llamamiento a "todos los progresistas" de la región para hacer "un esfuerzo" hasta el día 28 de abril para "convencer a todos los indecisos" para que "no haya regreso ni retroceso en España".



"Sabemos lo que fue la Extremadura de los años 60 que se vació de personas teniendo que salir de aquí, sabemos lo que ha sido el gobierno de Rajoy, de Aznar y de Monago, y por tanto como sabemos cómo gobierna la derecha tenemos que hacer un llamamiento para pedir a todos aquellos que quieran progreso que tienen que hacer una apuesta clara por el PSOE de aquí al 28 de abril", ha dicho.



De igual modo, sobre los resultados en Extremadura, ha considerado que "el PSOE es el partido más transversal, el que puede representar a toda la gente de centro, y a toda la gente de centro izquierda y a toda la gente de izquierda".



"Es decir, nosotros somos el partido más parecido a la mayoría social de Extremadura, pero eso nos lleva a pedirle a todos esos ciudadanos que se sienten progresistas, que quieren que Extremadura dé un impulso hacia adelante, que necesitan de la política para cambiar su vida, que no pueden quedarse en casa", ha espetado García, quien ha añadido que "la abstención es votar a la tres derechas de Colón".