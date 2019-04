CSIF pide al Gobierno subir complemento específico para funcionarios justicia extremeños

Ep.



El sindicato CSIF Extremadura ha registrado una propuesta de acuerdo en el Ministerio de Justicia, este pasado lunes, 8 de abril, con el fin de instar al Gobierno central a negociar "mejoras" en las condiciones de los funcionarios de justicia extremeños, como el incremento del complemento específico para el personal de la Administración de Justicia.



Asimismo, el acuerdo incluye medidas como el "aumento" de plazas en el sector, la implantación de las oficinas judiciales y fiscales, el desarrollo de carrera profesional o la retribución a órganos judiciales con competencia en materia de Violencia sobre la Mujer, entre otros.



Así lo ha afirmado el presidente autonómico de CSIF, Benito Román, en rueda de prensa este martes, en Mérida, quien ha explicado los detalles de esta propuesta junto a la responsable del sector de Justicia, Cristina Blázquez.



De esta forma, Benito Román ha explicado que las competencias en materia de justicia en Extremadura no están transferidas, por ello es necesario dirigirse al Ministerio de Justicia con una propuesta de acuerdo motivada según ha dicho, por la "pasividad" del Gobierno de España de "no querer negociar la restitución ni la mejora de las condiciones laborales", ha concretado.



En este sentido, ha concretado que el acuerdo presentado sería de aplicación al Cuerpo de Letrados, Cuerpos Generales y Cuerpos Especiales que prestan servicio en el territorio no transferido y la vigencia sería su firma, hasta el 1 de enero de 2021.



Por último, Benito Román ha remarcado la "profesionalidad y el esfuerzo" realizado por los funcionarios de justicia extremeños y ha señalado que espera que el Ministerio de Justicia "recapacite" para poder negociar las condiciones laborales, sociales y económicas de los trabajadores.

"IMPULSAR" EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS

Por su parte, la responsable del sector de Justicia de CSIF, Cristina Blázquez, ha resaltado que la propuesta de acuerdo presentada al Ministerio de Justicia impulsa la implantación definitiva de la oficina judicial y fiscal, así como el uso de las nuevas tecnologías, el plan de calidad de justicia y el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

En este sentido, ha concretado que las medidas se aplicarían a los profesionales de justicia del Cuerpo de Letrados, Cuerpos Generales y Cuerpos Especiales que prestan servicio en el territorio no transferido que son según ha dicho, 13.484 funcionarios de los cuales, 1.186 prestan su servicio en los órganos judiciales de Extremadura.

Además, Blázquez ha aclarado que esta propuesta de acuerdo debe ser abordada por el Ministerio de Justicia en la negociación del reparto de los fondos adicionales "que está aún pendiente", ha indicado.

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

De esta forma, la responsable del sector de Justicia de CSIF ha concretado que una de las medidas "innegociables" incluidas en la propuesta es el incremento del complemento específico destinado según ha dicho, a acabar con la "brecha salarial" entre el territorio no transferido perteneciente al Ministerio y el territorio que tiene las competencias transferidas en materia de justicia.

En concreto, la cantidad solicitada en dicho aumento del complemento específico es de 150 euros mensuales para cada funcionario en 2019, 100 euros en el año 2020, y otros 100 euros en 2021, lo cual sumaría un incremento de 350 euros mensuales para cada funcionario en los tres años de vigencia del acuerdo.

En este sentido, ha señalado que la retribución del complemento específico supondría según ha dicho, en los tres años de acuerdo y cuantificado para todos los funcionarios del territorio no transferido, la cantidad de 55 millones de euros.

Asimismo, ha concretado que se dispone de nueve millones de euros de fondos adicionales procedentes del acuerdo firmado en Mesa General de Función Pública el 9 de marzo de 2018 y que se han calculado, según ha dicho, en virtud de la masa salarial existente en todos los trabajadores que corresponden al Ministerio de Justicia.

De este modo, el Ministerio afrontaría los 46 millones de euros restantes en tres años, lo cual equivaldría anualmente según ha dicho, al 0,86 por ciento del presupuesto actual del Ministerio de Justicia "suponiendo que este no se aumente", una cantidad que Blázquez ha calificado como "una ridiculez".

Blázquez ha remarcado que la retribución del complemento específico es "una cuestión política" ya que según ha dicho, "no puede haber justicia de primera y de segunda, al tiempo que ha resaltado que los órganos "funcionan como funcionan gracias a la profesionalidad y vocación de servicio público de los trabajadores".

Por último, ha señalado que este complemento específico pretende adecuar retributivamente los puestos de trabajo al "esfuerzo" realizado por los funcionarios en base a los cambios tecnológicos fruto del proceso de digitalización de la justicia, así como por los cambios derivados de la implantación de la nueva oficina judicial y fiscal.

OFICINA JUDICIAL Y FISCAL

Otra de las propuestas incluidas en el acuerdo de CSIF es la implantación de las oficinas judiciales y fiscales con la realización de un estudio previo de viabilidad.

En este sentido, Cristina Blázquez ha señalado conveniente realizar un estudio previo antes de implantar estas oficinas, con el fin de "evitar que suceda lo mismo que en Plasencia" donde según ha dicho, estaba prevista la entrada en vigor de la nueva oficina judicial y "se ha tenido que suspender porque el modelo que había planteado el ministerio era completamente inviable por la falta de personal en los órganos judiciales", ha detallado.

Junto a estas medidas, CSIF solicita la retribución de los órganos en materia de violencia sobre la mujer un incremento que según Blázquez, debe ir con cargo a los fondos destinados dentro del Pacto de Estado de Justicia contra la Violencia de Género.

Asimismo, en el acuerdo se aborda estudiar y desarrollar el servicio de guardias, la carrera profesional dentro de la administración de justicia, la productividad, las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, así como la jornada, horarios, sustituciones y comisiones de servicios.

MOVILIZACIONES SINDICATOS

Por otra parte, Blázquez ha resaltado que CSIF se une a las concentraciones programadas este miércoles, en Badajoz y Cáceres, por los sindicatos para mostrar su rechazo a la negativa del Ministerio de Justicia de sentarse a negociar la equiparación de un complemento específico.

Así, Blázquez ha respondido a preguntas de los periodistas que CSIF ha invitado al resto de sindicatos a adherirse a la propuesta de acuerdo registrada en el Ministerio de Justicia.

En este sentido, ha resaltado que como sindicato mayoritario en la administración de justicia, CSIF ha considerado que "tenía que hacer algo ya" porque según ha dicho, el Ministerio "da largas y no convoca las Mesas de Retribuciones y Empelo que se han solicitado", ha concretado.

Por último, ha reiterado que CSIF "está abierto a todas las movilizaciones y lo que sea posible dentro de la negociación" con el objetivo de "que se solucione esta situación", ha concluido.