Vara: Los políticos tenemos que hacer lo que hacen ciudadanos todos los días, hablar

Fernández Vara ha explicado que “me parece todo un juego...que los ciudadanos voten y expresen lo que quieren y, a partir de ahí, tenemos que hablar que es lo que quieren que hagamos los ciudadanos, no podemos estar en política y no hacer lo que dicen y hacen los españoles”.

De esta forma, se ha referido a si cree que los partidos deberían avanzar con quién pactarían tras los comicios, añadiendo que,"mientras unos están preguntando estas cosas otros estamos preparando el futuro" y, no será él quien "caiga en ese juego habiendo tantas cosas por delante que hacer".

Para Fernández Vara, "me parece de verdad todo un juego... Me parece un juego...", defendiendo que "los ciudadanos voten y cuando voten que expresen lo que quieren, a ver qué escenario dejan y a partir de ahí" entonces los políticos se pongan a "hablar", reiterando que, "por cierto, quiere la gente" que hagan.

Y, ha reafirmado que "éste no puede ser un país en que los representantes políticos hagan cosas diferentes de las que hace la sociedad", algo que "es todos los días hablar" pues, "se habla en las empresas, se habla en las organizaciones, se habla en las asociaciones, se habla en los bares, se habla en la calle... y ahora resulta que donde más había que hablar es donde más vetos se impone... No entiendo nada".

Lejos de la política sucia

Por otra parte, el Jefe del Ejecutivo Regional ha asegurado este martes que está "muy lejos de esa política sucia y rastrera" del presidente del PP, Pablo Casado, y ha considerado que "está todo salido de madre".

En referencia a las declaraciones de Casado sobre que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "prefiere las manos manchadas de sangre", sobre las que el presidente extremeño ha añadido que creía que tenía su "capacidad de sorpresa agotada".

Y, ha afirmado que "está todo salido de madre. Yo la verdad que creía que tenía mi capacidad de sorpresa agotada y qué va... pero yo la verdad, no es por eludir, no estoy pendiente de nada de eso, me siento muy lejos de esa política sucia y rastrera".