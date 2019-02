Monago cree que Sánchez dará "otra lección de resistencia" y no convocará elecciones

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado que cree que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, dará "otra lección de resistencia" y no convocará elecciones generales en la próxima primavera.

Sobre la posible convocatoria de elecciones, Monago ha comentado que "no" sabe "lo que tiene en la mente el presidente" Sánchez aunque, "si es coherente" con su 'Manual de Resistencia', entonces "resistirá", añadiendo que "le reconozco que, políticamente, tiene la mandíbula dura".

El líder del PP ha añadido que "no me creo nada de lo que sale, porque muchas veces son filtraciones interesadas con el intento de buscar apoyos, en este caso para los presupuestos".

Además, contrario a lo que dicen esas "filtraciones", hace 48 horas el ministro del Interior, Grande-Marlaska, ha manifestado que "estarían dispuestos a gobernar, prorrogando los presupuestos y con decretos ley".

Para Monago, el precio de la "resistencia" de Sánchez "será muy caro", porque un gobierno en "precario" provoca "inestabilidad" y "falta de confianza en los inversores" aunque, "esas cosas no entran en los esquemas de Sánchez".

El líder del PP ha matizado que "soy incapaz de hacer un análisis racional de lo que Sánchez quiere hacer", pero "es mi opinión" que "va a aguantar todo lo posible" y "no" convocará elecciones en abril ni celebrará el súperdomingo.

Así, ha reiterado que "este hombre es un fajador y es resistencia" y "ha demostrado que no olvida", así que "lo mismo quiere cobrarse una factura con algunos barones antes de las elecciones generales".

Junto con ello, ha ironizado que "éso es lo que dicen sus allegados, aunque yo no he hablado con ninguno, porque no los conozco", cree que "él se quiere cobrar eso, viendo un poco sus pautas y cómo ha funcionado Sánchez hasta ahora".

Asimismo, ha recalcado que "lo mismo convoca mañana y dicen, Monago, te has lucido, pero pensando en Sánchez, tras las elecciones autonómicas, verá los que quedan y luego hará las suyas".

Para Monago, Sánchez aún "tiene fichas para mover". Según ha detallado, puede "aplicar un 155 más reforzado", puede "cambiar a la portavoz y dar un cambio de aires" y puede decir "lo he intentado todo, lo sabe todo el mundo busqué un relator, un mediador, un curator y no ha sido posible", concluyendo que "no lo sé, con Sánchez todo es posible".