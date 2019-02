Monago: Sánchez no convocará elecciones hasta ajustar con 'barones' resultados autonómicas

Ep.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha considerado que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "no" va a convocar elecciones generales hasta ajustar, ha dicho, con los 'barones' "en debilidad" los resultados de los comicios locales y autonómicos del próximo mes de mayo, para en ese momento "seguir resistiendo" con el planteamiento de que "a más barones que pierdan más Sánchez de futuro".



"Yo creo que el señor Sánchez no va a convocar elecciones, va a dejar primero las municipales y autonómicas, y una vez que los ciudadanos le castiguen a él electoralmente sobre los barones ajustará con los barones en debilidad de los barones para seguir resistiendo", ha dicho como "opinión" y como "intuición", toda vez que "a más barones que pierdan más Sánchez de futuro".



En todo caso, ha reconocido que "los designios de Sánchez son inescrutables" y que "es más fácil" que a uno le toque "el euromillón" que "acertar" lo que "tiene Sánchez en la cabeza" en cuanto a un posible o no adelante electoral en España, "porque no lo sabe ni él".



En cuanto a si el PP puede presentar una posible moción de censura al presidente del Gobierno si no prosperan los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Monago ha indicado que cree que "las mociones de censura son para ganarlas", toda vez que "si no es un esfuerzo estéril de someter a tensión un parlamento para saber ya con anticipación el resultado".



"Yo creo que hay que tener más seriedad de la que tenía Fernández Vara cuando hacía en Extremadura mociones de censura sin tener apoyo... yo creo que las mociones de censura son para ganarlas, porque si no es un esfuerzo estéril de someter a tensión un parlamento para saber ya con anticipación el resultado", ha indicado en rueda de prensa este lunes en Mérida.

MANUAL DE "RESISTENCIA"

Tras criticar que "a pesar de todo", en alusión a un posible rechazo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno central "va a seguir adelante", ha afirmado que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez "han vendido ocho o 10 ejemplares del manual de resistencia y los primeros se los han regalado a los ministros".

"Más que un manual de resistencia es de supervivencia... es como si fuera editado por National Geographic o Coronel Tapioca", ha dicho Monago, quien ha considerado que en el Ejecutivo de Sánchez "no están muy por la labor" de convocar elecciones generales.

Asimismo, y sobre la situación del Gobierno central si no salen adelante los PGE para 2019, ha ironizado con que al Ejecutivo nacional "le da lo mismo" y "prorroga los que hay, que son muy buenos, los hizo Rajoy", así como que "gobierna por decreto ley", algo que según ha incidido es constitucional, aunque "no es lo más ortodoxo".

"Es un presidente que ha demostrado que está dispuesto a seguir prorrogando los presupuestos y a gobernar por decreto ley, pero es que se puede constitucionalmente", ha dicho el 'popular'.

"Se puede constitucionalmente, no es lo más ortodoxo, no es lo mejor porque prácticamente estás gobernando en estado de emergencia y de excepción pero el ordenamiento jurídico te lo permite", ha incidido.

En este sentido, tras señalar que "hay que echarle sentido común a la vida" y que "en este país hay mucho maximalista y mucho cretino que lo único que hace es intentar siempre tener la razón y cuando lo mueves de sitio al final eres un radical", ha afirmado que "no" es lo "más recomendable" ni es lo que genera "mejor confianza del país frente a terceros" gobernar "de esa manera tan precaria" como lo está haciendo, ha dicho, Pedro Sánchez, aunque ha reseñado que éste "no" es por ello un presidente "ilegítimo".

Así, ha añadido que Sánchez "puede ser presidente sin haber ganado las elecciones con el voto de los más radicales de este país pero eso lo permite el sistema constitucional" y "tiene plena validad jurídica".

MANIFESTACIÓN CONTRA SÁNCHEZ

Por otra parte, sobre la manifestación de este pasado domingo en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez, el 'popular' ha destacado que en la cita, que ha sido "absolutamente un éxito", los participantes reivindicaron "la vigencia de la Constitución, la unidad de España, el que no caben atajos, el que no cabe una bilateralidad con una parte del territorio", y buscar "elementos que unan a todos los españoles" y "no poner el acento, la prioridad en lo que puede diferenciar".

Sobre dicha cita, ha reconocido que le hubiera "gustado" haber visto en la misma a Fernández Vara, porque "es importante en estos momentos buscar los puntos de encuentros" y "la bandera de España es un punto de encuentro" y "une".

En este sentido, ha lamentado que algunos socialistas "de pata negra" acudiesen a la manifestación, como José Luis Corcuera, ha dicho, pero no Fernández Vara, quien a su juicio "está en otras cosas, en hacer de escudero" de Pedro Sánchez, un presidente del Gobierno que a su juicio que "ha cedido" en cuestiones como un 66 por ciento de incremento, ha indicado, de inversiones en infraestructuras para Cataluña "y Vara calla".

Al respecto, ha defendido que "si Cataluña por exigencia del nacionalismo catalán exige un 66 por ciento de inversiones en infraestructuras, Extremadura tendría que tener un 566 por las necesidades que tiene, porque tiene muchas más necesidades de infraestructuras que las que pueda reivindicar el nacionalismo catalán".

También, y sobre la "propuesta-ocurrencia" del "relator, mediador" sobre Cataluña, ha afirmado que "no" se ha producido porque "no" le han "dejado" a Pedro Sánchez por la manifestación convocada este pasado domingo en Madrid.

"Esto del relator no se ha producido porque no le hemos dejado (al presidente del Gobierno), porque convocamos una manifestación", ha señalado Monago.

Además, el 'popular' --en alusión a las elecciones del próximo mes de mayo-- ha defendido que "ya quedan prácticamente 100 días para que acabe esta pesadilla" (de Vara en la comunidad), "para que los extremeños vean que se puede dibujar otro futuro para Extremadura, no el de la resignación ni el de la sumisión al presidente del Gobierno que incrementa un 66 por ciento las inversiones en infraestructuras para Cataluña".

En este punto, en alusión a la reunión este lunes en Mérida del Comité de Campaña del PP regional, ha indicado que su partido de cara a los próximos comicios tratará de trasladar a la sociedad extremeña las "razones" por las que "puede confiar" en el PP y "también las razones por las que no debe confiar más en el señor Vara".

INVERSIONES EN EL TREN

Por otra parte, preguntado por los medios de comunicación sobre las últimas inversiones avanzadas en el tren extremeño, Monago ha indicado que él "no" se fía del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de quien ha dicho que "ha demostrado que no tiene ningún escrúpulo" después de que sobre el reciente accidente de tren en Cataluña aquél no ha tenido humanidad para esperar siquiera el resultado de una investigación y ha salido él poniéndose parches".

"El otro día ha habido un accidente mortal en Cataluña y no se le había dado sepultura a la maquinista, pobrecita ella con 26 años, y Ábalos estaba dando una rueda de prensa diciendo que era un encadenamiento de errores humanos", ha señalado el 'popular', quien ha criticado que "no ha tenido (el ministro de Fomento) humanidad para esperar siquiera el resultado de una investigación y ha salido él poniéndose parches".

"Eso no lo debe hacer un ministro que tenga humanidad" y que sea "digno", ha aseverado. "Porque para Ábalos --añade-- los trenes son cuando tienen un problema o fruto de encadenamiento de errores humanos o fruto de sabotajes como caso del (tren) extremeño".

"Así que yo no me fío de un ministro que hace estas cosas, que miente, y de paso 'entre miento y miento acelero el tren de mi tierra, el Eje Mediterráneo'", ha subrayado en alusión a Ábalos, a quien ha criticado porque "para su tierra sí" compra trenes.