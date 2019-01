El CIS señala que, en unas posibles elecciones generales, el PSOE sería el más votado

Ep

El PSOE sería el partido que mayor apoyo recabaría en Extremadura si mañana se celebrasen elecciones generales en España, con un 38,2 por ciento de los votos, seguido por el PP (22,4%), Ciudadanos (14,5%), y Unidos Podemos (3,9%), según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de diciembre.



De hecho, Extremadura sería la comunidad autónoma donde el partido liderado por Pedro Sánchez obtendría mayor apoyo de todo el país, donde cosecharía un apoyo del 21,3 por ciento. No obstante, cabe señalar que un 9,2 por ciento de los encuestados en esta comunidad aún no tienen decidido su voto, una cifra inferior a la media nacional, donde se eleva al 15,3 por ciento.



Asimismo, los extremeños prefieren mayoritariamente que sea Pedro Sánchez el presidente del Gobierno, con un 36,8 por ciento. Mientras que un 23,7 de los ciudadanos de esta comunidad prefieren que sea Pablo Casado, seguido por Albert Rivera, con un 18,4%; y Pablo Iglesias y Alberto Garzón, ambos con un 1,3 por ciento, respectivamente.



Pedro Sánchez es también el líder nacional mejor valorado en Extremadura, con un 4,7, seguido por Pablo Casado, con un 4,1; Albert Rivera, con un 3,7; Alberto Garzón, con un 3,3; y Pablo Iglesias, con un 2,9.



Por otro lado, el barómetro también pregunta por las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en las que en Extremadura el partido más votado volvería a ser el PSOE, con un 31,6 por ciento; seguido por el PP, con un 18,4%, Ciudadanos, con un 11,8%; y Unidos Podemos, con un 5,3%. En este caso, hay un 18,4 por ciento de los encuestados que afirma que aún no lo tiene decidido.



Asimismo, casi el 58 por ciento de los encuestados en la región afirman que votará al mismo partido en todas las votaciones del próximo 26 de mayo, es decir, las autonómicas, las municipales y las europeas. Este es el porcentaje más elevado registrado en todas las comunidades autónomas, donde la media es del 44,3 por ciento. Por el contrario, el 13,8 por ciento afirma que votará a partidos distintos.



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL



También pregunta el CIS por la organización territorial del Estado. En este caso, la opción mayoritaria elegida por los extremeños es la de un estado con comunidades autónomas como en la actualidad, con un 42,1 por ciento (39,5% a nivel nacional); seguida por un Estado con un único gobierno central sin autonomías, con un 22,4 por ciento.



Un 11,8 por ciento se decanta por un estado en el que las CCAA tengan mayor autonomía que en la actualidad, y un 7,9% por un estado donde, por el contrario, las regiones tengan menor autonomía.



Preguntados por sus sentimientos, los extremeños señalan mayoritariamente que se sienten tan españoles como extremeños, con un 88,2 por ciento. A su vez, el 5,3 por ciento afirma sentirse más extremeño que español; el 3,9% solamente español; el 1,3% se siente más español que extremeño, al igual que los que dicen sentirse únicamente extremeños.



Por otra parte, según el CIS, los extremeños consideran mayoritariamente que el primer problema de España es el paro, con un 55% de los encuestados, seguido por los políticos, en general, los partidos y la política, con un 10,5 por ciento.



Al ser preguntados por los problemas que les afectan de una manera más personal, los extremeños sitúan como primer problema al paro (28,9%), seguido por las pensiones (15,8%), y los problemas de índole económica (10,5%).