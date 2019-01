Vergeles cree que "el pico más alto" de gripe llegará a finales de enero

Ep



El consejero ha señalado que la región no ha superado los 100 casos por población y, por tanto, no se encuentra en "onda epidémica"; a pesar de que hasta el momento, no se dispone de datos reales sobre la campaña de la gripe, los servicios de atención primaria y urgencias hospitalarias "no están registrando unos niveles muy elevados".



De esta forma, ha resaltado que la gripe "se está comportando mejor que años anteriores", así como que hasta el momento, "no ha sido necesario reforzar" la plantilla de profesionales en los servicios de urgencia.



No obstante, Vergeles ha advertido que "el frío seco aún no ha llegado" a la región, al tiempo que ha señalado que "es posible que la gripe alcance su pico más alto a finales de enero como suele ser habitual".